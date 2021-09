Il Grande Fratello Vip, giunto ormai alla sua sesta edizione, sta per tornare. Il sipario si alzerà lunedì sera in prima serata su Canale 5. Alla conduzione confermatissimo Alfonso Signorini, che sulla copertina di Tv, Sorrisi e Canzoni posa (spoilerando i nomi) insieme ai nuovi concorrenti.



Grande Fratello Vip 6, tutto il cast

​Nella foto di copertina che mostra il conduttore circondato dai prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia ci sono Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

Lunedì comincia il Grande Fratello Vip 6

È tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Le nuove opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Rivoluzione Grande Fratello Vip, svelata la nuova casa: sarà come ‘Love Boat’ [ARTICOLO 21 AGOSTO 2021]

Il Grande Fratello Vip sta per aprire le porte e sembra che non sono poche le novità che attendono i nuovi reclusi, a partire della casa che li ospiterà durante i lunghi mesi del reality.

Cambiamento al Grande Fratello Vip, dove la casa sarà rivoluzionata rispetto alla precedenti edizioni. Quest’anno infatti, come raccontato in un’intervista a “Chi” il capo progetto Andrea Palazzo, la dimora dei concorrenti ricorderà la “nave dell’amore”, la famosa Love Boat dela serie tv: «Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat – ha spiegato – facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni ’80. Due dettagli riguardano una parte della Casa che i Vip scopriranno solo al momento giusto. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa».

Intanto per il Grande Fratello Vip continua il toto concorrenti. Dopo la brusca smentita di Raz Degan, l’unica concorrente ufficiale è la cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo Katia Ricciarelli. A condurre il reality sarà di nuovo Alfonso Signorini, con l’aiuto delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.