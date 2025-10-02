Condizioni James Senese, segnali di ripresa ma è ancora in pericolo di vita

PUBBLICITÀ

Da otto giorni James Senese è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli. Il celebre musicista napoletano, 80 anni compiuti lo scorso gennaio, era stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso mercoledì 24 settembre, in seguito a una grave polmonite.

Secondo quanto riferito dal personale sanitario, le condizioni restano “gravi ma stabili”: Senese si trova ancora sotto ventilazione assistita, sebbene negli ultimi giorni siano stati rilevati “lievi segnali positivi” che fanno sperare in un miglioramento. La prognosi, tuttavia, rimane riservata.

Il Cardarelli, in un primo bollettino medico, aveva chiarito che il ricovero si era reso necessario per l’insorgere di “una severa infezione polmonare”. Un quadro che, pur non essendo di per sé insolito, può determinare complicazioni serie nei pazienti più fragili o con patologie pregresse.

I medici mantengono un atteggiamento prudente, vista l’età e la storia clinica dell’artista, leggenda della musica partenopea e fondatore dei Napoli Centrale, che ha segnato intere generazioni con il suo inconfondibile suono di sax.