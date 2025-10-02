PUBBLICITÀ
HomeCronacaCondizioni James Senese, segnali di ripresa ma è ancora in pericolo di...
CronacaCronaca locale

Condizioni James Senese, segnali di ripresa ma è ancora in pericolo di vita

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

Da otto giorni James Senese è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli. Il celebre musicista napoletano, 80 anni compiuti lo scorso gennaio, era stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso mercoledì 24 settembre, in seguito a una grave polmonite.

Secondo quanto riferito dal personale sanitario, le condizioni restano “gravi ma stabili”: Senese si trova ancora sotto ventilazione assistita, sebbene negli ultimi giorni siano stati rilevati “lievi segnali positivi” che fanno sperare in un miglioramento. La prognosi, tuttavia, rimane riservata.

PUBBLICITÀ

Il Cardarelli, in un primo bollettino medico, aveva chiarito che il ricovero si era reso necessario per l’insorgere di “una severa infezione polmonare”. Un quadro che, pur non essendo di per sé insolito, può determinare complicazioni serie nei pazienti più fragili o con patologie pregresse.

I medici mantengono un atteggiamento prudente, vista l’età e la storia clinica dell’artista, leggenda della musica partenopea e fondatore dei Napoli Centrale, che ha segnato intere generazioni con il suo inconfondibile suono di sax.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati