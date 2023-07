Contatore dell’energia elettrica manomesso con un magnete, finisce nei guai Errico Porzio

PUBBLICITÀ

“Quando ho rilevato la pizzeria in via Cornelia dei Gracchi, non mi sono accorto della manomissione”. Ha risposto così agli agenti che hanno scoperto la manomossione del contatore dell’energia elettrica presso il nuo negozio di Soccavo Errico Porzio, uno dei più noti pizzaioli di Napoli. A riportare la notizia della sua denuncia è il giornale Cronache di Napoli (leggi qui la notizia completa).

Gli agenti, a seguito dei controlli, hanno scoperto che il contatore elettrico era stato manomesso con un magnete. Indagini in corso per capire chi abbia posto il magnete e quando. Intervistato da Cronache di Napoli. Porzio ha precisato che “su cinque locali, un solo contatore è risultato compromesso”. “I tecnici hanno rilevato delle rilegature saldate. In pratica era stato aperto. Ma i consumi sono reali, per loro è comunque una manomissione e la segnalazione parte in automatico”. “Io rilevai il locale in via Cornelia dei Gracchi quattro anni fa con un fitto d’azienda, quando era un bar. I consumi erano regolari. Ma una volta aperto, il contatore risulta manomesso. Tanto che lo hanno già sostituito”.

