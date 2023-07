Vincenzo accoltellato in strada, è grave il 35enne di Caserta

PUBBLICITÀ

Un’altra lite per futili motivi è sfociata in una violenta aggressione a colpi di coltello nella quale è stato colpito un 35enne di Caserta. Da qualche anno Vincenzo Comune viveva e lavorava a Frosinone, proprio lì è stato raggiunto da almeno 20 colpi sferrati da un 20enne come riporta il Mattino.

L’aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra domenica e lunedì nei pressi della villa comunale situata tra piazza De Matteis e via Marco Tullio Cicerone. A trovare il del giovane è stato un passante che ha immediatamente dato l’allarme. Quando il personale Ares 118 è arrivato sul posto ha trovato il Vincenzo in gravi condizioni.

LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE

Immediata la corsa verso l’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone dove l’uomo è stato sottoposto a un delicato e lungo intervento chirurgico e dove ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva. I colpi di coltello lo hanno attinto all’addome, al torace, alla testa, al collo e alle spalle fino a provocare la perforazione di organi importanti.

Le indagini coordinate dalla squadra mobile di Frosinone, diretta dal vice questore Flavio Genovesi, sono state rapide tanto che nel pomeriggio di ieri il presunto autore dell’agguato è stato individuato e fermato con l’accusa di tentato omicidio.