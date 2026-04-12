Conte a DAZN: “Il sogno non è spento! Mancano sei partite”

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Antonio Conte suona la carica nel post partita di Parma-Napoli:

“Il sogno non viene spento, mancano sei partite. L’inter deve ancora giocare. Era un sogno legato a chi ci sta davanti. Vedendo i numeri fino ad ora dell’Inter, sicuramente era un sogno bello ardito da fare. Noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo, veniamo da cinque vittorie. Dispiace per oggi, avremmo potuto mettere due punti in più per la Champions, ma ci siamo avvicinati di un punto. Dobbiamo dare il massimo fino alla fine, fare quello che stiamo facendo. A parte l’approccio che è stato un cazzotto che poteva metterci ko, ho poco da rimproverare. Sappiamo quello che è stato questo campionato, siamo orgogliosi e dobbiamo continuare su questa strada”.

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Conte elogia gli azzurri: “C’è poco da rimproverare”

“L’approccio? Non c’è da commentare, è evidente. Di sicuro queste situazioni le proviamo tante volte, poi ci sta tutto il momento. A volte si è un po’ più emotivi e non si fa la scelta giusta. Sono cose su cui lavoriamo tanto. Dispiace perché sapevamo che avremmo trovato una squadra con un blocco bassissimo negli ultimo 30 metri. Del prato ha fatto il quinto per insieme Troilo, Circati e Valenti che sono tre centrali strutturati. Ai ragazzi ho detto che ci sono cose leggerissime tra chi vince e chi non vince.

Dovevamo essere un pochettino più attenti. Hanno fatto le barricate cercando di ripartire, ho poco da rimproverare alla mia squadra. Gara in salita per 95-97 minuti, non è semplice non prendere ripartenza. In queste gare rischi di subire il secondo gol. Abbiamo segnato, abbiamo avuto occasioni per vincere, vedi quella clamorosa di Elmas. È un punto che muove la classifica, sappiamo che dobbiamo raggiungere la quota Champions. I ragazzi ce l’hanno messa tutto, ho poco da rimproverare. C’è un filo leggero quando vinci e non vinci. Non avremmo dovuto permettere al Parma di andare in vantaggio. Poco da dire ai ragazzi dell’impegno, la voglia. Le abbiamo provate tutte.”