Conte a DAZN: “L’obbiettivo principale rimane la Champions”

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Antonio Conte ha parlato così nel pre partita di Parma-Napoli ai microfoni di Dazn:

“La testa deve essere quella giusta, abbiamo un obiettivo da conquistare che è la qualificazione in Champions League. Siamo al secondo posto, è inevitabile guardare anche chi ci sta davanti, sapendo che chi è davanti dipende da se stesso.

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Bisognerà avere pazienza, qualità nel giro palla negli spazi chiusi. Ci siamo allenati molto sotto questo punto di vista, sicuramente servirà pazienza e bisognerà non perdere l’equilibrio. Quando non riesci a trovare il gol sei portato ad andare avanti con tanti giocatori e si rischiano ripartenza letali. Oggi è una delle sette gare restanti, qualsiasi risultato accadrà si potrà dire lo stesso la settimana prossima. Col Parma abbiamo sempre trovato difficoltà con me in panchina, se vedo le statistiche vedo le difficoltà incontrate nel fare gol a questa squadra. Oggi ci aspetta un impegno molto

difficile”