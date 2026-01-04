Conte a DAZN: “Prova importante da parte dei ragazzi, su Neres attendiamo gli esiti domani”

PUBBLICITÀ

Si è conclusa Lazio-Napoli. I ragazzi di mister Conte sbancano l’Olimpico di Roma per 2 a 0 grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani.

Tra i migliori in campo spicca Politano, protagonista dei due assist vincenti.

PUBBLICITÀ

Il commento a caldo di mister Conte nel post gara

Il tecnico leccese come di consueto, al termine del match tra Lazio e Napoli si è concesso alle tante domande degli addetti ai lavori.

Conte: “Su Neres bisognerà aspettare domani per capirci di più. Speriamo non sia nulla di grave, già stiamo facendo fronte a tante defezioni. Devo fare pero i complimenti però ai ragazzi, oggi giochiamo all’Olimpico di Roma con grande pulizia tecnica e con una prova di grande sacrificio. Non li abbiamo fatti giocare, partita qualitativamente molto alta”. Queste le prime parole del tecnico leccese, che si dice soddisfatto della grande prova fatta dai suoi ragazzi.

“Cerchiamo sempre di esaltare le caratteristiche dei nostri calciatori. Abbiamo attaccato e se avessimo fatto un gol in più nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Forse ci sta mancando del cinismo, infatti costruiamo tanto in fase offensiva e potremmo concretizzare ancor di più”. Continua così Antonio Conte ai microfoni di DAZN.

In ultimo il tecnico leccese non si sbilancia sulla situazione relativa al calciomercato invernale. A tal proposito infatti dichiara: “Se guardiamo tutte le assenze, siamo con gli uomini contati ma stiamo facendo delle cose importanti. Dobbiamo continuare in questa maniera, seppur non ci sono tante rotazioni da fare. Non voglio toccare l’argomento mercato di gennaio, l’anno scorso si diceva di non fare danni e abbiamo dato via Kvara, quindi porta sfiga dire ciò. Io sono l’allenatore e devo ottimizzare le richieste che mi vengono date per fare crescere sempre di più questa squadra”.