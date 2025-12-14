Conte duro a DAZN: “L’atteggiamento è stato sbagliato, ci siamo chiamati il gol”

PUBBLICITÀ

Udinese-Napoli è giunta al termine. Gli azzurri escono sconfitti a seguito di un secondo tempo disastroso. A decidere la gara è un gol di Ekkelenkamp al 73esimo minuto di gioco. I ragazzi di Conte perdono la loro quarta gara in campionato.

Il commento post gara di mister Conte

Il tecnico azzurro come di consueto, al termine del match si è concesso alle numerose domande postegli dagli addetti ai lavori.

Conte: “Nel primo tempo l’Udinese non ha mai calciato in porta. Nella ripresa siamo andati in affanno rischiando di subire il gol. Siamo stati poi timorosi. Eravamo preoccupati dopo i gol loro annullati”.

“Dobbiamo essere bravi a gestire questi momenti, e soprattutto i calciatori debbono essere bravi a gestire queste situazioni nel campo, anche con malizia. Il gol se l’atteggiamento è questo te lo chiami. Noi cosi facendo ce lo siamo chiamati. Ce da lavorare sotto questo aspetto. In trasferta dobbiamo essere più bravi a gestire la gara, parlare di più e cacciare fuori il carattere. Questo pero è l’aspetto credo più difficile su cui lavorare”. Si evince grande rammarico nella dichiarazioni del tecnico leccese.

Conte poi ribadisce: “Il campanello d’allarme io l’ho dato anche quando abbiamo vinto. C’è poco da dire, da inizio anno facendo tante competizioni, ci siamo preoccupati di fare una rosa all’altezza. Se poi per motivi esterni la rosa viene ridotta, puoi tenere botta ma qualcosina comunque alla fine la paghi. Non dobbiamo perdere però la voglia, l’entusiasmo e la motivazione”.

“L’importante e aver voglia sempre di essere uniti e compatti affrontando assieme le difficoltà. Dobbiamo andare avanti sapendo che anche l’ambiente deve stare vicino alla squadra perché l’annata sapevamo sarebbe stata difficile per noi”. Conclude così il tecnico Campione d’Italia.