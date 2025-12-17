Conte conferma il 3-4-2-1 e annuncia: “Lobotka è recuperato. Lukaku? Serve calma”

PUBBLICITÀ

La prima semifinale della Supercoppa Italiana sarà tra il Napoli campione d’Italia in carica e il Milan, che ha perso la finale dell’ultima Coppa Italia. Alle 15 italiane di oggi, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo hanno presentato il match in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni integrali.

Conte: “Milan grande club con grandi tradizioni”

Conte sulla partita: “Milan? Un grande club con grande tradizioni. C’è da parte di tutti la voglia di misurarsi, di vedere in questo tipo di partite il livello che riusciamo a raggiungere. Giocarsi un trofeo deve essere una spinta importante per dare il massimo”.

“Il club più va all’estero più si fa conoscere. Cerchiamo di essere attrattivi”

Conte sui tifosi locali: “Trovare tifosi del Napoli a Riad è bello: il club più va all’estero più si fa conoscere. Sappiamo benissimo che i tifosi si avvicinano anche in base alle vittorie, e cerchiamo di essere attrattivi da questo punto di vista, ma siamo contenti di aver trovato anche qui tifosi con la maglia del Napoli”.

Conte: “Lukaku non ha minuti in questo momento”

Conte ha parlato del rientro in gruppo di Lukaku: “Non ha minuti nelle gambe in questo momento. Il fatto che sia rientrato in gruppo è una cosa molto positiva: è un giocatore di grande esperienza, carisma e personalità. Un rientro importante, ma dobbiamo avere pazienza, fare test per capire quando potrà rientrare senza pericolo di ricadute”. Sul format della Supercoppa: “Una bella esperienza. La prima volta per me con le semifinali e fuori dall’Italia: tutti quanti noi abbiamo voglia di vivercela bene, dando tutto e sperando di prolungare il nostro soggiorno fino a lunedì, ma tutto passa dalla partita di domani”.

Conte sul rientro di Lobotka: “Andiamo avanti col 3-4-2-1”

Sul rientro di Lobotka: “Il problema che ha avuto non era serio, un problemino risolto. Ha giocato mezz’ora nell’ultima partita, ora è pronto. Non è che ci va a cambiare chissà cosa: i giocatori di ruolo restano due, McTominay e Lobotka. Elmas è un ragazzo super intelligente, bravo ad adattarsi, ma ci sono caratteristiche da rispettare. Andremo avanti col 3-4-2-1, adesso è quella giusta, non ne abbiamo tante altre da percorrere”.

“Due sconfitte? Un momento, normale in una stagione

“Stiamo vivendo un momento. Venivamo da cinque vittorie, adesso da due sconfitte. Ci sono diversi momenti in una stagione, più o meno positivi, ma dobbiamo continuare a lavorare con grande serietà ed entusiasmo. La vittoria porta beneficio, dopo una sconfitta va analizzato il perché. Sono momenti che vanno affrontati sempre”

Di Lorenzo: “Difendere bene fa attaccare meglio”

Sulla difesa: “Dipenderà tanto su come ci difenderemo. Difendere bene fa attaccare meglio. Questo è un aspetto che coinvolge tutta la squadra”.

“Primavera? Sono parte del gruppo”

Sui quattro ragazzi della Primavera aggregati: “Si allenano spesso con noi, respirano parte della prima squadra. Cerchiamo di farli esprimere al meglio”.

Di Lorenzo: “Giocare tante partite è dispendioso”

Ha proseguito Di Lorenzo sui tanti impegni e gli infortuni: “Io sempre in campo? Sono un professionista, cerco in ogni allenamento di lavorare al meglio. Cerco ogni giorno di fare del mio meglio, come tutti i miei compagni. Giocare tante partite a livello mentale, con tante pressioni, è dispendioso. Ma siamo professionisti, ripeto”.

Di Lorenzo: “Arriviamo bene alla partita col Milan”

“Arriviamo bene a questo momento. Stiamo bene, nell’ultima gara abbiamo perso, ma questa è un’altra competizione: c’è voglia di giocarsela a viso aperto. Siamo pronti per affrontare il Milan. Vogliamo andare in finale. Sappiamo che affronteremo una squadra forte”.