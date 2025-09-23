Conte ed il turn over che non c’è: la delusione di Lang, Neres e Gutierrez

PUBBLICITÀ

Gli azzurri battono il Pisa al Maradona e blindano il primo posto in classifica. Seppur la prestazione non è stata del tutto convincente, gli uomini di Conte grazie anche ad alcune seconde linee riescono a portare a casa l’intera posta in gioco. A proposito di ciò, nel Napoli continuano a trovare poco spazio i vari Neres, Lang e Gutierrez.

Conte ruota la squadra in vista del doppio impegno: c’è pero chi è rimasto ancora in panchina

Col ritorno degli azzurri in Champions League e il doppio impegno settimanale ormai frequente, l’esigenza di far ruotare gli uomini in campo è una necessità di primo ordine per Conte. Il leccese, nel match disputato col Pisa ha approfittato per far riposare i vari Anguissa e Lobotka, dando spazio ai convincenti Gilmour (andato a segno) ed Elmas. Non per tutti però è stata una gara da ricordare, soprattutto per i vari Neres e Lang ancora ai margini del progetto. Nonostante Conte li avesse mandati a riscaldare ad inizio secondo tempo, non c’è stata per entrambi alcuna possibilità di vederli in campo. Il tecnico ex Juve da inizio anno ha utilizzato sin qui col contagocce entrambi gli esterni in questione.

Il momento difficile di Lang, Neres e Gutierrez: per i tre un totale di appena 70 minuti giocati e 73 milioni spesi sul mercato!

Lang, arrivato in azzurro con grande ambizione non ha fin qui convinto il mister. Conte, ne apprezza le qualità ma non lo ritiene pronto e del tutto integrato nella sua visione di gioco. Per Neres invece è una bocciatura secca. Il brasiliano la scorsa stagione ha sofferto di vari problemi fisici e quest’anno non ha ancora inciso quando è stato chiamato in causa. Lo stesso Gutierrez voluto fortemente dal DS Manna, ed arrivato a Napoli con qualche problema fisico, ha del tutto recuperato, ma Conte non lo ritiene ancora pronto. I numeri sono fin qui impietosi, con i tre azzurri che hanno collezionato in totale in stagione appena 70 minuti. Solo 17 i minuti di Lang, che si sommano ai 53 di Neres tra campionato e Champions League. Fa ancor più riflettere la cifra spesa dalla squadra di De Laurentis per i tre, che si aggira tra i 73 e i 75 milioni bonus compresi (20 milioni Gutierrez), (28 milioni Neres), (25 milioni Lang).