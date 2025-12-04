Conte ha bisogno di acquisti, ma il Napoli rischia di avere il mercato bloccato: il motivo

PUBBLICITÀ

Nel nuovo sistema di controlli economici imposto ai club, il parametro più incisivo è il Costo del Lavoro Allargato (CLA), che mette in rapporto stipendi e ammortamenti con i ricavi complessivi. Il limite è fissato a 0,8 e, secondo le prime valutazioni, il Napoli risulterebbe tra le società maggiormente a rischio di sforamento.

A pesare non sarebbe la contrazione delle entrate, quanto piuttosto l’aumento significativo delle spese per cartellini e ammortamenti registrato nelle ultime stagioni. Una dinamica che potrebbe spingere il club oltre il tetto previsto dalla nuova regolamentazione.

La documentazione richiesta è stata consegnata entro il 1° dicembre alla commissione presieduta da Atelli, istituita dai ministri Abodi e Giorgetti. Entro metà dicembre arriverà il verdetto: se i parametri dovessero risultare fuori misura, per il Napoli scatterebbe il cosiddetto “blocco soft”, che consente comunque di operare sul mercato, ma imponendo l’obbligo di chiudere la sessione a saldo zero.