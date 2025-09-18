PUBBLICITÀ
HomeSportConte: "Ho scelto Milinkovic, andremo diritti per la nostra strada"
Sport

Conte: “Ho scelto Milinkovic, andremo diritti per la nostra strada”

Pasquale D' Ambrosio
Di Pasquale D' Ambrosio
PUBBLICITÀ

Antonio Conte, allenatore del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Manchester City-Napoli. Il tecnico leccese ha spiegato la scelta fatta in porta e l’emozione per questo debutto nelle Coppe Europee sulla panchina degli azzurri.

 

Conte: “Ho scelto Savic, la Champions è sempre emozionante”

“Quella di Milinkovic Savic è una scelta, non dipende da nessun infortunio. Cercheremo di andare diritti per la nostra strada, sta di fatto che bisogna capire però l’avversario che abbiamo di fronte. Noi non cambieremo mentalità”. Cosi il tecnico Campione d’Italia che nel mentre ha anche spiegato tutta l’emozione nello sfidare top team come quello inglese. A proposito di ciò ha dichiarato: “Per me c’è sempre emozione ogni volta che gioco una partita, che sia di campionato, Coppa Italia, Champions o amichevole. Questa emozione me la dà la passione per il calcio”.

PUBBLICITÀ

 

 

PUBBLICITÀ
Pasquale D' Ambrosio
Pasquale D' Ambrosio

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati