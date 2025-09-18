Conte: “Ho scelto Milinkovic, andremo diritti per la nostra strada”

PUBBLICITÀ

Antonio Conte, allenatore del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Manchester City-Napoli. Il tecnico leccese ha spiegato la scelta fatta in porta e l’emozione per questo debutto nelle Coppe Europee sulla panchina degli azzurri.

Conte: “Ho scelto Savic, la Champions è sempre emozionante”

“Quella di Milinkovic Savic è una scelta, non dipende da nessun infortunio. Cercheremo di andare diritti per la nostra strada, sta di fatto che bisogna capire però l’avversario che abbiamo di fronte. Noi non cambieremo mentalità”. Cosi il tecnico Campione d’Italia che nel mentre ha anche spiegato tutta l’emozione nello sfidare top team come quello inglese. A proposito di ciò ha dichiarato: “Per me c’è sempre emozione ogni volta che gioco una partita, che sia di campionato, Coppa Italia, Champions o amichevole. Questa emozione me la dà la passione per il calcio”.

