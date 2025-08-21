PUBBLICITÀ
Conte non si espone: "Il primo a vincere due scudetti con il Napoli? Stiamo calmi"

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Conte non si espone:
Conte non si espone: "Il primo a vincere due scudetti con il Napoli? Stiamo calmi"
“Vincere due scudetti col Napoli? Già il fatto che uno potrebbe essere il primo allenatore a vincere due scudetti col Napoli vuol dire che prima non c’è mai stato nessuno, quindi questo fa già capire la difficoltà di fare questa cosa e dobbiamo stare belli calmi” le parole di Antonio Conte all’avvicinarsi dell’esordio in campionato contro il Sassuolo.

Il Napoli parte da favorito? “Non penso che debba essere l’allenatore a rispondere a questa domanda, ci sono gli esperti e fanno le loro griglie e dicano se siamo completi o meno. Nel precampionato tutti dicono di aver lavorato bene. Anche noi abbiamo lavorato, ma ora dobbiamo portare tutto sul campo. Non mi interessa chi sono gli avversari. L’importante è che gli altri possano vedere il Napoli come un avversario nella lotta per lo scudetto”.

Conte non è preoccupato dall’assenza di Lukaku, però. “Se è stato preso è perché speriamo che Lucca possa aiutare la squadra. L’abbiamo preso per farlo crescere dietro a Lukaku e vedremo quanto tempo ci vorrà e quanto ci saprà dare” ha concluso.

