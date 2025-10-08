Conte prosegue con il suo turnover dell’usura: di cosa si tratta e perché così divisivo

PUBBLICITÀ

Con gli infortuni di Politano, Lobotka e Milinkovic Savic, sono cinque i calciatori azzurri che affollano l’infermeria di Castel Volturno, dove Buongiorno e Rrahmani soggiornano da tempo. Tutti alle prese con problemi muscolari: dai fastidi agli adduttori dello slovacco e dell’ex capitano del Torino, al bicipite femorale dell’ex Sassuolo e del kosovaro, passando per la lombalgia del gigante serbo.

Eppure, Antonio Conte non batte ciglio. L’ex commissario tecnico procede fedele al suo credo: “più si gioca, più si acquisisce tenuta fisica”. Lobotka e Politano erano già usciti provati contro lo Sporting Lisbona, ma ciò non gli ha impedito di essere schierati ancora titolari con il Genoa, salvo poi alzare bandiera bianca e rinunciare agli impegni con le nazionali. L’ex Celta resterà fermo circa un mese, mentre per l’esterno d’attacco lo stop dovrebbe essere più breve.

Conte dovrà ora trovare soluzioni per sostituire gli ultimi due infortunati, sperando di riavere alla ripresa Buongiorno e Milinkovic Savic (quasi impossibile il recupero di Rrahmani per la sfida al Torino).

Il tanto invocato turnover non è arrivato prima della sosta e difficilmente arriverà anche in futuro: l’allenatore continuerà con due o tre cambi al massimo, limitando le rotazioni se non a partita in corso.

Il motivo è semplice: il tecnico salentino ha da tempo i suoi dieci inamovibili. Negli ultimi giorni pare aver risolto anche il ballottaggio tra Meret e Milinkovic Savic, con quest’ultimo sempre più vicino a diventare titolare fisso. A questi si aggiungono Olivera e Gutierrez, interscambiabili con Spinazzola, a seconda dell’avversario. Tutti gli altri, nelle idee di Conte, partono un passo indietro, utilizzabili solo a gara in corso o in caso di emergenza.

Così nasce, quasi in modo naturale, il “turnover dell’usura”, con rotazioni che si attivano solo in caso di infortunio dei titolari.

Conte non cambia filosofia: ogni gara vale tre punti, che sia campionato o Champions League. Finché i suoi uomini ne avranno, giocheranno sempre i calciatori di cui si fida di più. E se dovessero arrivare altri infortuni? Pazienza. Le riserve sono pronte, perché rispetto allo scorso anno la panchina è più lunga e competitiva in ogni reparto.