Conte riparte del 4-3-3 e punta Ndoye: può salutare un protagonista degli scudetti

Conte lo avrebbe voluto già a gennaio per rimpiazzare Kvara, ma il Bologna non ne volle sapere di cederlo: ora però Dan Ndoye può finire davvero al Napoli. Giovanni Manna è a stretto contatto con Sartori che non ha posto il veto alla cessione, il prezzo da pagare è però alto. I felsinei danno allo svizzero una valutazione intorno ai 30 milioni ma accetterebbero di buon grado l’inserimento di Giacomo Raspadori come contropartita. Il direttore sportivo partenopeo non ha chiuso la porta al collega rossoblu, anche in virtù di una riflessione di carattere tattico. Antonio Conte ripartirà dal 4-3-3 un modulo in cui è difficile trovare una collocazione per Jack, che è invece stato determinante per la vittoria del quarto scudetto, quando il tecnico salentino è stato costretto a virare su un per lui più congeniale 4-4-2.

A spostare l’ago della bilancia saranno molto probabilmente fattori di natura tattica e quella voglia di Raspadori di essere finalmente titolare dopo aver conquistato due scudetti all’ombra del Vesuvio senza mai essere considerato un intoccabile prima da Spalletti e poi da Conte.

