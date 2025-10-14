Controlli anti droga tra Afragola e Caivano, 3 arresti in 24 ore

PUBBLICITÀ

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti, di cui un 20enne di Afragola e una 30enne di Caivano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e una 36enne di Caivano per evasione.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Corso Meridionale, hanno notato a bordo di un’auto il 20enne che, in cambio di denaro, stava cedendo qualcosa ad una persona. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il predetto, trovandolo in possesso di circa 7 grammi di cocaina e di 355 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

I controlli a Caivano

Ancora, i poliziotti dello stesso Commissariato, durante i servizi all’uopo predisposti, in via IV Novembre a Caivano, hanno notato a bordo di uno scooter una donna che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona. I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato la 30enne che è stata trovata in possesso di 21 bustine di cocaina del peso di circa 8,5 grammi e 45 euro. Per tali motivi l’indagata è stata tratta in arresto anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Infine, sempre gli operatori del locale Commissariato, nel transitare in via Cairoli a Caivano hanno notato una donna che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto e bloccato la donna accertando che, la stessa, era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Il tentativo di fuga

Inoltre gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi predisposti, hanno notato in via Cesare Balbo a Caivano due soggetti che, alla loro vista, si sono dati alla fuga in direzioni opposte nel tentativo di eludere il controllo. I poliziotti, prontamente intervenuti, con non poche difficoltà, hanno raggiunto e bloccato i prevenuti trovandoli in possesso di due involucri di cocaina del peso di 1,3 grammi e di 565 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, gli indagati sono stati denunciati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.