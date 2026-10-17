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Emergono nuovi e clamorosi retroscena su Fabrizio Corona. Nella serata di mercoledì 14 ottobre l’ex re dei paparazzi è stato fermato, dopo un breve inseguimento, a Milano da una pattuglia dei Carabinieri. E al volante del suo suv sarebbe stato sorpreso alla guida senza patente.

Ma ora c’è un dettaglio che rende la vicenda ancora più sorprendente. Secondo quanto riportato da Oggi, Corona – che non si sarebbe fermato all’alt e avrebbe proseguito la sua corsa -, stava inseguendo Stefano De Martino, che in quel momento viaggiava in sella alla sua moto.

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Stando alla ricostruzione, sarebbe stato proprio il conduttore di Affari Tuoi a segnalare la situazione ai militari e ad allertarli per la guida a tutta velocità dell’ex paparazzo.

Corona fermato senza patente a Milano, clamoroso retroscena: inseguiva Stefano De Martino

A riportare nuovi dettagli è Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi. Secondo quanto riferito dal giornalista, il nome di De Martino non comparirebbe nei verbali delle forze dell’ordine: negli atti si farebbe riferimento soltanto a un generico “motociclista”. Ma quello che è stato svelato lascia aperti diversi interrogativi: per quale motivo Corona avrebbe inseguito il conduttore? La vicenda potrebbe riservare ulteriori sviluppi.

Una cosa certa c’è. Pochi giorni fa Stefano De Martino, proprio durante una puntata di Affari Tuoi, aveva citato Fabrizio Corona. Il conduttore era al telefono con il ‘Dottore’, stava cercando di capire le sue intenzioni e la possibile offerta, quando improvvisamente ha pronunciato una frase ormai diventata cult del format Falsissimo di Corona: “Noi trattative qui non ne facciamo”. Poi ha sorriso, ha cambiato discorso e il gioco è andato avanti.

Una citazione che non è passata inosservata e che ha scatenato le reazioni del pubblico sui social: c’è chi ha visto in quella battuta una frecciata ironica a Corona e chi, invece, l’ha letta come una mancanza di rispetto nei confronti dell’ex moglie Belen, finita al centro di una puntata di Falsissimo in cui l’ex paparazzo aveva scandagliato diversi aspetti della sua vita privata facendo insinuazioni pesanti. Solo una coincidenza?

L’ex re dei paparazzi denunciato dopo l’inseguimento

Al di là delle indiscrezioni, quello che è certo è che Fabrizio Corona nella serata di mercoledì è stato fermato dai Carabinieri. Stando a una primissima ricostruzione, davanti all’alt intimato dalla pattuglia, l’ex agente fotografico avrebbe deciso di proseguire la sua corsa.

Una fuga breve perché dopo appena 700 metri, tra via Moscati e Corso Sempione, sarebbe stato raggiunto e fermato. Dopo i controlli di rito, è stato denunciato per guida senza patente e fuga pericolosa. La vettura, invece, è stata sequestrata.