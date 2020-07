Coronavirus, altro focolaio nel nord Italia: scatta l’isolamento di massa

La Regione Campania torna pian piano alla normalità. Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che costituisce un’ulteriore passo verso la ripresa delle attività. Via libera a calcetto e basket dal 6 luglio, sì al ballo nelle discoteche, in entrambi i casi rispettando le norme del protocollo. Confermato il divieto di vendita di alcolici da asporto – e del consumo di tali bevande in luoghi pubblici – a partire dalle 22.

Il caso Mondragone e la Campania

I dati confortanti emersi dal monitoraggio del contagio in Campania, fatta eccezione per il focolaio di Mondragone, hanno consentito la riapertura di diverse attività. Se si esclude infatti il caso della cittadina casertana, il resto della regione non registra contagi significativi. Il presidente della Regione, inoltre, ha cancellato i limiti di orario di chiusura di bar, ristoranti, gelaterie, pub ed altri esercizi di ristorazione, che non avranno più obbligo di somministrazione al banco o ai tavoli.