Papa Francesco cancella la processione del Corpus Domini: “Deve stare a riposo”

Papa Francesco non terrà la messa e la processione del Corpus Domini. Il Santo Padre infatti non riesce a camminare e ha cancellato il rito solenne che si tiene subito dopo la Pentecoste. “Per le limitazioni imposte al Papa dalla gonalgia e per le specifiche necessità liturgiche della celebrazione, non si celebrerà la Santa Messa e Processione con la Benedizione Eucaristica in occasione della Festa del Corpus Domini”. A comunicarlo è direttamente la sala Stampa vaticana, la quale non specifica le condizioni del pontefice dopo le cure alle quali si è sottoposto il pontefice.

Inoltre, sempre a causa dei noti problemi al ginocchio, nei giorni scorsi Papa Francesco ha rinviato il viaggio in Congo e in Sud Sudan programmato per i primi di luglio, come ha ricordato anche ieri all’Angelus in piazza San Pietro.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | [ARTICOLO 30/04/2022] Papa Francesco, gravi problemi ad una gamba: “Non riesco più a camminare”

Papa Francesco non riesce più a camminare: il Pontefice continua a soffrire di problemi di deambulazione. Alla fine dell’udienza con i pellegrini della Slovacchia, in Aula Paolo VI, il Papa ha detto: «Dopo io vi saluterò ma c’è un problema: questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare». «A me piace andare ma questa volta devo obbedire al medico. Per questo vi chiederò il sacrificio di salire le scale e vi saluto da qui, seduto. È una umiliazione ma lo offro per il vostro Paese», ha detto il Pontefice.

