Così Adl ha convinto Conte: 4 super colpi per un mercato da Champions

Ricche cessioni, il premio scudetto, Champions League e permanenza di Conte: il Napoli ha i 4 migliori ingredienti possibili per poter fare un mercato da sogno. L’attrattività c’è, la competizione pure, e i soldi non dovrebbero mancare. L’obiettivo è rinforzare la profondità della rosa e puntare su nomi importanti. Oltre al colpaccio De Bruyne, in attesa delle visite mediche, il Napoli punta a fare 2 colpi in attacco e non solo.

Il mercato del Napoli, la situazione tra centrocampo e attacco

Il Napoli, in vista della prossima stagione, dovrà sicuramente puntare a rinforzare la rosa anche in termini numerici, visto il numero di partite che potrebbe quasi raddoppiare tra Champions, Coppa Italia e Supercoppa. Tanti i milioni messi a disposizione, tra quelli ancora nelle casse di Kvaratskhelia e quelli che potrebbero arrivare per Osimhen. Tra i titolari, potrebbe partire Anguissa, sempre più vicino all’Arabia. Partito anche Billing, non riscattato, sul mercato il Napoli potrebbe aver bisogno di almeno 2 acquisti in quella zona di campo oltre a De Bruyne. Ad oggi il favorito è Kenneth Taylor dell’Ajax, ma piace anche Frattesi.

Per l’attacco, come riportato dal Corriere dello Sport, l’elenco di Manna vede il nome di Jonathan David, che starebbe aspettando solo l’ok del Napoli. Oltre a lui, si fanno i nomi altisonanti di Victor Gyokeres, sul taccuino di tutti i top club d’Europa, e Moise Kean. “Da Moise Kean della Fiorentina – 25 anni e clausola rescissoria da 52 milioni che scadrà il 15 luglio – a Viktor Gyokeres, i pezzi da novanta che un anno fa sono stati in lista Manna. A Lorenzo Lucca dell’Udinese, 24 anni, e l’occasione Darwin Nuñez del Liverpool, uruguaiano di 25 anni che in Premier ha collezionato appena 8 presenze in stagione”, scrive il Corriere.

Incerto il futuro di Simeone, giocatore che, innamorato della città e della maglia, ha sempre dato tutto; il Napoli vorrebbe però un giocatore che possa anche alternarsi nella titolare con Lukaku. Per sostituire al meglio Kvaratskhelia, partito a Gennaio, il nome è sempre quello di Zhegrova, con cui ci sarebbe l’accordo da tempo. Al Napoli piace anche Noa Lang, con cui pure c’erano stati contatti positivi nel mercato di Gennaio.

In difesa almeno due colpi per Conte

Alla squadra di Conte servirà poi anche un nuovo centrale di difesa. Il primo nome è Solet dell’Udinese, per il quale però c’è concorrenza. Dai bianconeri piace anche Bijol, in uscita. Sul mercato il Napoli proverà a cercare almeno un terzino, che possa far rifiatare Di Lorenzo e Olivera vista anche età e condizioni fisiche di Spinazzola e Mazzocchi, entrambi non sempre al meglio questa stagione. In uscita Rafa Marin, mai realmente nei piani di Conte.

