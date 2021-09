“Così ho scoperto che mi ha tradito con la mia amica”, la confessione di Giulia Paglianiti.

Nonostante la giovanissima età Giulia Paglianiti è già una star di Instagram, social sul quale vanta quasi 630mila followers. La seguitissima influencer, durante una diretta su Twitch, ha raccontato di come ha scoperto un tradimento. La 20enne ha giocato ad “Hai mai” in compagnia di alcuni amici come Davide Vavalà e Patrizio Morellato. Tra le domande a cui i presenti hanno risposto c’era “non ho mai scopeto che qualcuno parlava male di me”. Da questo quesito Giulia Paglianiti ha deciso di porne un altro: “Raccontate la volta che fa più ridere che avete scoperto che una persona parlava male di voi“. Visto la poca partecipazione degli altri, ha così deciso di raccontare quella volta che ha scoperto un tradimento. Per quei pochi che non la conoscono, Giulia Paglianiti è una delle giovani influencer più seguite sui social.

Giulia Paglianiti: “Così ho scoperto il tradimento”

«Ho scoperto che questa persona mi aveva fatto un torto così. Questa tizia si era fatta il mio tipo e praticamente questa tizia era di Roma. Eravamo un sacco amiche io e questa tizia e poi si era fatta il mio tipo. Questo tipo ridendo e scherzando mi aveva raccontato che un giorno al gioco della bottiglia si erano dati un bacio a stampo. A me faceva ridere non mi sono arrabbiata. Lei la continuavo a sentire. Un giorno io gli faccio “ah ti manco ma ti sei fatta il mio ex”. A Milano fatta significa baciarsi a Roma significa sc***re. E quindi quando le faccio così lei mi fa ”oddio non volevo scusami. No ti giuro, lui mi ha detto di non dirtelo perché se no mi avrebbe estraniato dal gruppo, non sapevo cosa fare”. Io ho cominciato ad urlare come una pazza», ha raccontato Giulia Paglianiti in diretta su Twitch.