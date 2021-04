Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Covid in Campania: oggi il virus fa registrare 1.912 positivi su 20.078 tamponi molecolari esaminati, 31 in più di ieri con 289 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 9,52 % dei test, due punti percentuali in meno di ieri quando l’indice di contagio era al 9,24%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.353 sono asintomatici e 559 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 6.095 il numero di vittime con i 26 decessi registrati ieri, anche se l’unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In crescita anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.541 ricoverati con sintomi, sette in più di ieri, e 143 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri. Per fortuna cresce anche il numero di pazienti guariti, da 277.426 a 279.179 con 1.753 negativizzati in 24 ore, anche se per il secondo giorno di fila il saldo resta negativo con il numero di guariti inferiore al numero di nuovi contagiati.

+++ COVID, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA+++

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.912 (*) di cui Asintomatici: 1.353 (*) Sintomatici: 559 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 20.078 Tamponi antigenici del giorno: 6.912 ​Deceduti: 26 (**)​ Totale deceduti: 6.095 Guariti: 1.753 Totale guariti: 279.179 ** 22 deceduti nelle ultime 48 ore, 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. ​Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Occupati: 143 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: 1.541 *** Posti letto Covid e Offerta privata.