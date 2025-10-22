Persone insospettabili, che hanno un lavoro comune, ma anche giovanissimi che tentano di percorrere la pista dei soldi facili. Queste persone non si conoscono ma hanno una cosa in comune: lo spaccio di droga.
Crack e soldi in contanti nascosti in casa, arrestato giovane pusher a Castellammare
Siamo a due passi dalla darsena di Marina di Stabia e a poche centinaia di metri dalla Parrocchia B.M.V.I di Lourdes e Sant’Agostino. I carabinieri della compagnia di Castellammare stanno effettuando un servizio antidroga e notano un ragazzo. E’ incensurato e ha compiuto 18 anni pochi giorni fa. Perquisito, viene trovato in possesso di un paio di dosi di crack. Dirà che è roba sua ma i carabinieri accompagnano il ragazzo a casa per perquisire la sua abitazione.
Davanti al palazzo ci sono una decina di ragazzini. Gli sportelli della gazzella si aprono e quel gruppo sparisce nel nulla.
Inizia la perquisizione domiciliare e i carabinieri trovano 29 dosi di crack e 740 euro in contanti.
“Le ho trovate in strada”. La giustificazione fornita dai carabinieri che probabilmente troveranno la verità nei tre smartphone rinvenuti nella stanzetta del 18enne.
Il ragazzo è stato arrestato è trasferito in carcere, deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.