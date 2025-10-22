PUBBLICITÀ
Crack e soldi in contanti nascosti in casa, arrestato giovane pusher a Castellammare

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Persone insospettabili, che hanno un lavoro comune, ma anche giovanissimi che tentano di percorrere la pista dei soldi facili. Queste persone non si conoscono ma hanno una cosa in comune: lo spaccio di droga.

Siamo a due passi dalla darsena di Marina di Stabia e a poche centinaia di metri dalla Parrocchia B.M.V.I di Lourdes e Sant’Agostino. I carabinieri della compagnia di Castellammare stanno effettuando un servizio antidroga e notano un ragazzo. E’ incensurato e ha compiuto 18 anni pochi giorni fa. Perquisito, viene trovato in possesso di un paio di dosi di crack. Dirà che è roba sua ma i carabinieri accompagnano il ragazzo a casa per perquisire la sua abitazione.

Davanti al palazzo ci sono una decina di ragazzini. Gli sportelli della gazzella si aprono e quel gruppo sparisce nel nulla.
Inizia la perquisizione domiciliare e i carabinieri trovano 29 dosi di crack e 740 euro in contanti.

“Le ho trovate in strada”. La giustificazione fornita dai carabinieri che probabilmente troveranno la verità nei tre smartphone rinvenuti nella stanzetta del 18enne.
Il ragazzo è stato arrestato è trasferito in carcere, deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

