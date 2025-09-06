PUBBLICITÀ
Crea un piccolo orto di marijuana in giardino, 54enne arrestato a Cesa

Di Gianluca Spina
Un giardino trasformato in una piccola piantagione di marijuana, tra vasi, attrezzi e materiale per il confezionamento. È quanto hanno scoperto nella mattinata di ieri, venerdì 5 settembre, i Carabinieri della Stazione di Cesa, che hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 54enne di origini venezuelane, già noto alle forze dell’ordine e da tempo residente nel comune atellano.

Quando i militari dell’Arma hanno bussato alla porta della sua abitazione, l’uomo non si aspettava certo di veder trasformata la sua routine quotidiana in un’operazione di polizia. Nel suo cortile, infatti, i Carabinieri hanno trovato ben 37 piante di marijuana alte e rigogliose, curate con attenzione maniacale.

All’interno dell’abitazione, invece, nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto nella sala da pranzo un banco di lavorazione dello stupefacente con sostanza già essiccata e pronta per lo smercio: circa 170 grammi di marijuana e materiale vario per la coltivazione e il confezionamento delle dosi.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e posto sotto custodia, mentre l’uomo è stato dichiarato in arresto e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dovrà rispondere di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione conferma l’attenzione dei Carabinieri sul territorio, dove le coltivazioni domestiche di cannabis – spesso sottovalutate – continuano a rappresentare una delle fonti più diffuse per lo spaccio locale.

