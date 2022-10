Cristina Quaranta in lacrime: “Mi ha messo i soldi sul letto, come se fossi una prostituta”

Cristina Quaranta nell’ultima puntata di GF Vip si è raccontata, rivelando al pubblico la sua relazione, molto sofferta.

Come è iniziata la carriera di Cristina Quaranta

La donna ha iniziato la sua carriera sul piccolo schermo dopo essere stata notata da Gianni Buoncompagni. In seguito è stata chiamata a partecipare a Domenica In e poi nello show Stasera mi butto e nel 2005 all’Isola dei famosi.

I retroscena della vita amorosa di Cristina

Cristina Quaranta torna adesso in televisione grazie a Grande fratello Vip. Nella puntata serale del 13 Ottobre rivela i retroscena della sua vita amorosa di cui non si sapeva quasi nulla. Quaranta era stata sposata per qualche anno con l’imprenditore Matteo de Stefani dal quale è nata sua figli Aurora. E dalla sua separazione con De Stefani il suo vero cardine e punto di forza è stata proprio la figlia che l’ha sostenuta ed aiutata.

A seguito di questo matrimonio Cristina si era innamorata di un altro uomo, che preferisce lasciare come anonimo, chiedendo per quest’ultimo persino la separazione con l’ex marito, ma questo poi ha abbandonato Cristina così all’improvviso.

E’ proprio qui che avviene la vera rivelazione da parte della donna.“Siamo stati insieme per tre anni meravigliosi, mille giorni unici in cui sono tornata ad avere le farfalle nello stomaco, sembravo una ragazzina di 15 anni per quanto fossi innamorata”

Una rivelazione

“L’uomo con cui stavo voleva un figlio e io a 45 anni avevo comunque deciso di darglielo, la settimana dopo però mi dice ‘Cri non ti amo più, togliti dai c******i e fai le valige!’. Mi ha lanciato sul letto 5mila euro in contanti come se fossi una p*****a e mi ha cacciata di casa“.

La vicenda però non si conclude così, infatti Cristina continua affermando: “Era il 6 dicembre del 2017, vivevo ancora con lui con i suoi figli e con mia figlia. Per tre settimane, mentre cercavo un altro posto dove andare, ho vissuto nella stanza che era di mia figlia Aurora, dormivo e mangiavo sola perchè i figli del mio compagno non mi rivolgevano la parola. Non ho mai avuto la possibilità di provare a chiarirmi con lui. La mia ambizione era avere una vita normale, quindi quando lui mi chiese di separarmi legalmente dal papà di mia figlia perché non voleva che fossi bigama, ero felice, mi diceva che si sarebbe occupato di me”

La sorpresa della figlia Aurora

Ha detto Aurora alla madre Cristina dopo essere entrata nella Casa del Grande Fratello Vip a sorpresa: “In questi giorni ti ho vista un po’ giù e ho pensato che il mio arrivo qui potesse tirarti su di morale. Volevo ricordarti che non sei solo una donna che ha sofferto tanto, ma soprattutto sei una donna con la d maiuscola, fortissima e bellissima. Vorrei che ti guardassi allo specchio la mattina e ti ricordassi quanto sei brava. Siamo tutti fieri di te, sei un esempio da seguire. Spero di renderti fiera come tu stai facendo con me”.