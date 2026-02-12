PUBBLICITÀ
Crollo ad Arzano, 14 famiglie sgomberate dalla palazzina fatiscente

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Foto di ArzanoNews
Dopo il crollo parziale di una palazzina fatiscente in via Zanardelli ad Arzano si è svolta in tarda serata di ieri una riunione del Centro coordinamento soccorsi convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per la gestione delle problematiche conseguenti.

Alla riunione hanno partecipato oltre al Centro Operativo Comunale, immediatamente attivato dopo l’evento, l’Assessore regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, il Commissario prefettizio dell’ente, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Giuseppe Paduano, i referenti delle forze di polizia, della Asl Napoli 2 Nord, della protezione civile regionale e della croce rossa.

Crollo ad Arzano, la riunione in Prefettura

Nel corso della riunione si è appreso che la palazzina era già stata sgomberata anni fa e oggetto di un’ordinanza di messa in sicurezza con demolizione, non eseguita. Dal sopralluogo dei vigili del fuoco è emersa la necessità di procedere allo sgombero, in via precauzionale, di 14 nuclei familiari, per un totale di 34 persone, residenti all’interno della corte della struttura o in edifici prospicienti a quello interessato dal crollo. Le persone hanno lasciato autonomamente le proprie abitazioni trovando autonoma sistemazione (26 persone) o accoglienza presso strutture alberghiere (8 persone). La Asl assicurerà assistenza a chi ne farà richiesta e le forze di polizia svolgeranno servizi anti sciacallaggio. 

