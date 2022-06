Crollo al cimitero di Poggioreale, firmato il protocollo per il recupero delle salme

C’è la svolta per il recupero delle centinaia di salme del cimitero di Poggioreale, finite chissà dove dopo il crollo dello scorso 5 gennaio. La giunta comunale di Napoli, su proposta degli assessori alle Infrastrutture e ai Cimiteri, Edoardo Cosenza e Vincenzo Santagada, ha infatti approvato ieri un protocollo di collaborazione e assistenza tecnica con i vigili del fuoco che consentirà nelle prossime settimane cominciare le operazioni di ricerca dei defunti.

“Il provvedimento – recita una nota di Palazzo San Giacomo – riguarda le due cappelle sepolcrali parzialmente crollate dei “Dottori” e di “San Gioacchino a Sopramuro al Carmine”, interessate dal crollo avvenuto a gennaio 2022”.

Le spese a carico della società Metropolitana di Napoli Spa e il sequestro ancora in atto

Da Palazzo San Giacomo specificano: “La società Metropolitana Napoli si farà carico delle dotazioni, nonché dei mezzi d’opera necessari e degli oneri finanziari derivanti dagli interventi di recupero delle salme”.

Il crollo fu causato da un’infiltrazione idrica proveniente dal cantiere per la realizzazione del tratto della metropolitana compresa tra Poggioreale e Capodichino. L’opera è affidata proprio a Metropolitana di Napoli Spa che subito dopo l’accaduto diede la propria versione dei fatti.

Intanto l’area del crollo resta ancora sotto sequestro disposto dalla Procura di Napoli. Autorizzati invece alcuni dei sopralluoghi delle Arciconfraternite e della società Metropolitana di Napoli Spa

Le parole dell’assessore Santagada e le nuove manifestazioni

«Con questo atto – spiega l’assessore Santagada – autorizziamo i tecnici alla sottoscrizione del protocollo di collaborazione ed assistenza tecnica con i vigili del fuoco per il recupero delle salme, resti mortali ed urne cinerarie presenti nei manufatti dissestati, attività che è stata dall’inizio di primario interesse per l’amministrazione».

Santagada auspica di «ottenere poi in tempi brevi l’apertura parziale della restante parte non interessata dai dissesti del cimitero monumentale in modo da consentirne la fruizione alla cittadinanza per l’esercizio della pietas».

Intanto lunedì pomeriggio il parlamentare della Lega Gianluca Cantalamessa incontrerà alle 18 i parenti dei defunti all’esterno dell’ossario.