Cugine aggredite nel Napoletano, la 27enne accusa le zie

Di Redazione Internapoli
Una violenta aggressione avvenuta la notte tra il 21 ed il 22 settembre a San Giorgio a Cremano. Al culmine di un futile litigio, prende una svolta drammatica grazie alla denuncia di una delle vittime. Dopo essere stata ferita con un coltello, una ragazza di 27 anni ha rivelato alle forze dell’ordine e al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che a colpirla sarebbero state le sue stesse zie.

“Ho paura, mi stanno minacciando”

L’aggressione, avvenuta in via Patacca, ha visto tre cugine, di 25, 27 e 37 anni, ferite dopo una discussione inizialmente scoppiata per uno sguardo “ritenuto insistente”. Mentre sembrava che il diverbio si fosse spento, le tre donne sono state aggredite poco dopo. Soccorse e trasportate all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Le cugine sono state dimesse con prognosi tra i 7 e i 10 giorni, ma nessuna è in pericolo di vita.

“Ho avuto una coltellata alla gamba sinistra e una alla mano e una sulla spalla,” ha dichiarato la vittima 27enne a Borrelli, aggiungendo di essere spaventata e di aver ricevuto minacce dopo l’accaduto. “Ho paura. Loro ora mi stanno minacciando.”

La denuncia di Borrelli

Borrelli ha immediatamente denunciato la gravità della situazione. “Quello che è successo è inaccettabile e mostra il livello di violenza che a volte si nasconde anche tra le mura domestiche. Non si può avere paura della propria famiglia. Una denuncia del genere richiede una risposta immediata e decisa da parte dello Stato. Le forze dell’ordine e la magistratura devono agire in fretta per proteggere questa ragazza e fare chiarezza su tutta la vicenda.” “Ora le indagini della polizia dovranno continuare su questa direzione, con l’obiettivo di confermare la dinamica dei fatti e identificare formalmente le responsabili”- ha concluso il parlamentare.

