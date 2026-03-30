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Cugini accoltellati a Marano, il minore chiarisce:”Mi sono solo difeso“

Stefano Di Bitonto
Di Stefano Di Bitonto
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“Mi sono solo difeso. Ho subito un’aggressione da cinque persone e in qualche modo dovevo difendermi”. Questo il racconto di F.V., il 15enne indicato come l’autore dell’accoltellamento di due cugini avvenuto ieri sera in via Falcone a Marano. Il giovane è stato accompagnato questo pomeriggio in caserma a Marano dal suo legale, l’avvocato Luigi Senese. Il ragazzo, a cui non è stata applicata alcuna misura cautelare, ha fornito la sua versione dei fatti spiegando di essersi limitato a difendersi. I fatti sono avvenuti ieri sera intorno all 22,30 con i due cugini colpiti da due fendenti: il primo è stato colpito con sette fendenti tra coscia e fianco, ed è finito all’ospedale di Pozzuoli. Al cugino non è andata meglio: tre colpi all’addome e il ricovero d’urgenza presso l’ospedale di Giugliano. Il 15enne è stato rintracciato e denunciato. Al vaglio degli inquirenti la versione fornita dal giovane ai carabinieri.

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