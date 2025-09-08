Da Caivano alla Nazionale, D’Ambrosio si confessa: “Tifo Inter ma ho il sangue partenopeo”

PUBBLICITÀ

Le parole dell’ex Inter Danilo D’Ambrosio intervistato a Il Mattino sul suo rapporto con Napoli e la Ssc Napoli.

Le dichiarazioni di D’Ambrosio

L’ormai ex calciatore Danilo D’Ambrosio (ritiratosi dopo l’ultima esperienza con il Monza) ha espresso attraverso un’intervista con Il Mattino, tutto il suo amore per Napoli.

D’ambrosio ha passato gran parte della sua carriera a Milano, completando sempre il pacchetto difensivo dell’Inter. Un’esperienza durata 8 anni a Milano, D’ambrosio non ha mai nascosto la sua passione verso i nerazzurri.

“Quando ero piccolo le partite erano trasmesse solo su Tele+ e in casa non avevamo la possibilità di vederle. Così andavo dal mio vicino che era malato dell’Inter. In quel periodo c’erano Ronaldo, Baggio e altri campioni. Praticamente si vedeva solo l’Inter. Ma essere tifoso neroazzurro non vuol dire non sentirmi napoletano”.

La passione per Napoli

Nonostante la sua carriera professionale sia più legata al Nord Italia: prima Milano sponda Inter e poi Monza, Danilo D’ambrosio non rinnega le sue origini. Essere cresciuto a Napoli, racconta l’ex difensore, è stato un onore.

“Sono tifoso di Napoli, di questa terra e delle sue bellezze di ogni genere. Quando nel 2015 organizzarono la celebrazione per omaggiare Pino Daniele al San Paolo, andai allo stadio di “nascosto”, senza dirlo a nessuno. Napoli-Juve si giocava la sera e io avevo giocato a ora di pranzo con l’Inter. Volevo condividere con il mio popolo il tributo a un gigante. Ho scelto anche la sua canzone “Amore senza fine” come colonna sonora del flashmoob che ho organizzato a Milano per chiedere a Enza di sposarmi. Insomma: ho il sangue azzurro e ho voluto che i miei figli nascessero a Napoli”.

Tanto amore verso la sua città Natale che lo ha cresciuto dentro e fuori dal campo. D’ambrosio non ha mai indossato la maglietta azzurra, ma il sangue resta quello napoletano.