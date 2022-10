È napoletano il miglior panino d’Italia, ‘Da Gigione’ a Pomigliano premiato da ’50 Top Italy’

Il panino “Da Gigione” a Pomigliano è il migliore d’Italia. L’ambito riconoscimento, ottenuto dalla guida ’50 Top Italy’, arriva per il secondo anno di fila. Già lo scorso anno, infatti, la macelleria e hamburgheria era stata messa al primo posto della speciale classifica.

“Un premio è una ricompensa straordinaria assegnata per determinati meriti. Un premio è per molti il culmine del proprio percorso, per noi è lo sparo che annuncia l’inizio. Un premio è per molti una conquista personale, per noi è il consacramento di un vero lavoro di squadra. Un premio è ciò che oggi per il secondo anno riceviamo come “MIGLIOR PANINO D’ITALIA”, e a nome di tutta la famiglia Cariulo, pieni d’orgoglio,vogliamo ringraziare: I nostri familiari, sempre di supporto. Il nostro team, a tutti gli effetti vincitori insieme a noi. Lo staff di 50 Top Italy, in particolare Luciano Pignataro Wine Blog Barbara Guerra e Albert Sapere. TUTTI VOI, che ci sostenete e date modo di fare della nostra passione il nostro lavoro”.