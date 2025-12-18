PUBBLICITÀ
Da Ida Rendano a Giusy Attanasio fino a Vera e Sasy: le condoglianze per Rosy Viola

Antonio Mangione
Napoli è in lutto: questa mattina, giovedì 18 dicembre 2025, è morta Rosy Viola, una delle voci più amate e riconoscibili della scena neomelodica partenopea. L’artista, nome d’arte di Anna Esposito, è deceduta all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era ricoverata da alcuni giorni a causa di problemi di salute che si erano aggravati improvvisamente. Aveva 59 anni.

Rosy Viola non è stata solo una cantante: è stata una protagonista della musica neomelodica, genere strettamente legato alla cultura popolare napoletana e campana. La sua voce, capace di trasmettere emozioni intense e autenticità, ha accompagnato generazioni di appassionati di musica.

La sua carriera si è sviluppata in decenni di impegno artistico: dalle performance nelle piazze e nelle feste popolari fino alla presenza sulle piattaforme digitali, dove ha saputo mantenere vivo e attuale il suo repertorio. Le sue canzoni, spesso cantate in dialetto napoletano, esploravano temi universali come amore, speranza, dolore e legami familiari, parlando direttamente al cuore del suo pubblico.

 L’ultimo saluto e il cordoglio

Pochi giorni prima della sua scomparsa, Rosy Viola aveva pubblicato un messaggio per i suoi fan annunciando l’uscita di un nuovo album dal titolo O silenzio fa rummore, un titolo che oggi suona come un commiato.

La notizia della sua morte ha provocato un’ondata di messaggi di cordoglio sui social da parte di colleghi, amici e fan, che l’hanno ricordata come artista e come persona. Tra i tanti ricordi, quello di Ida Rendano, collega e amica, che l’ha salutata con parole di affetto, sottolineando il profondo legame umano e artistico che li univa.

“Buongiorno famiglia… sono immensamente dispiaciuta ed addolorata per la dipartita di una collega ma soprattutto una cara amica… Rosy Viola. Grazie Rosy! Per il tuo contributo alla musica e per esser sempre stata con me tanto cara! Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore amica mia💞 che tu possa riposare in pace❤️ buon viaggio mia stimatissima Annarella💞”, scrive Ida Rendano

“Rosy Viola lascia un patrimonio di brani, album e interpretazioni che continueranno ad essere ascoltati e apprezzati. La sua voce rimarrà nella memoria collettiva di chi ama la musica neomelodica e chi ha seguito il suo percorso artistico nel corso degli anni”. +

Il saluto di Giusy Attanasio:“Che triste notizia ho appena ricevuto 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹
Amica miaaaa hai lottato da grande leonessa e oggi stai dint e braccia e dio 🥹🥹🥹🥹 @rosy_viola_official abbiamo avuto una grande perdita nel nostro mondo artistico !!!
Abbiamo perso una grande artista e una grande donna 💔💔💔💔💔💔💔 e le lacrime che versavi quando mi sentivi cantare nun me scord chiu !!
E non dimenticherò mai questo giorno sei andata via nel giorno della nascita di mia figlia”

Vera e Sasy: “ti ricorderemo per la splendida persona che eri ciao annar”

Il lutto per la sua scomparsa testimonia quanto fosse radicata nella scena musicale di Napoli e oltre, e quanto il suo contributo abbia arricchito il genere neomelodico, spesso discusso ma profondamente significativo nella cultura musicale locale.

