Da Mr.Hyde ai Ditelo Voi: spettacoli e notte bianca per la Befana in Piazza Mercato

Napoli entra nel clima dell’Epifania con uno degli appuntamenti più attesi del periodo: la Fiera della Calza e del Giocattolo in Piazza Mercato e la Notte Bianca dedicata alla Befana. Questa sera, 5 gennaio, la piazza sarà animata anche dalla musica, con una serie di concerti che vedranno protagonisti artisti della scena partenopea.

Dopo l’ottimo riscontro delle precedenti edizioni — che nel solo 2025 hanno fatto registrare circa 50 mila presenze in tre giorni — la storica fiera torna con il villaggio della Befana, tra stand ricchi di calze, giocattoli e dolciumi di ogni genere, pensati soprattutto per i più piccoli.

L’iniziativa, promossa e finanziata dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, è stata inaugurata alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessora Teresa Armato. La manifestazione si chiuderà proprio oggi, lunedì 5 gennaio, con la Notte Bianca in programma a partire dalle 21:00. Sul palco allestito in Piazza Mercato si alterneranno Mavi, Mr. Hyde, Gino Da Vinci e I Ditelo Voi.

“Di anno in anno, l’Epifania in Piazza Mercato si conferma un evento sempre più bello. E’ uno spettacolo che riscalda il cuore, dedicato ai bambini che felici passeggiano tra le casette e guardano le parate. Ci piace ricordare con quanta cura e con quanta volontà abbiamo voluto che si ripristinasse questa antica tradizione napoletana: la festa della Befana in Piazza Mercato. Una piazza che è sotto l’attenzione molto forte dell’amministrazione” – ha dichiarato l’assessora Armato.

“Vogliamo che riprenda la sua vocazione di luogo di commercio, ma anche di luogo turistico e culturale. Abbiamo messo installazioni qui, abbiamo fatto eventi, abbiamo recuperato la chiesa di Santa Croce e Purgatorio che è proprio in questa splendida piazza e la stiamo aprendo alle mostre. C’è un tavolo che tiene insieme le istituzioni e le associazioni del territorio, che ringraziamo perché ancora una volta hanno dato vita a questa bellissima Epifania, che farà tantissime presenze come negli anni scorsi“.