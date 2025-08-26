Da possibile partente al rinnovo del contratto: Anguissa sempre più protagonista

PUBBLICITÀ

Il Napoli in questi anni è diventata una bella realtà del calcio italiano. I due scudetti vinti in 3 anni sono la dimostrazione che il club di De Laurentis sta lavorando bene facendo impazzire milioni di supporters azzurri. Tra i grandi protagonisti di questo Napoli vincente c’è sicuramente Frank Zambo Anguissa, leader del centrocampo partenopeo.

Anguissa indispensabile per Conte

Al termine della scorsa stagione il camerunense era dato tra i possibili partenti. Dopo la conquista del secondo scudetto in Italia le voci su un suo possibile addio erano ormai frequenti. L’africano sembrava voler provare nuove esperienze e l’Arabia era una delle possibili destinazioni per lui. La permanenza di Conte sulla panchina azzurra ha però cambiato i piani e Zambo è rimasto senza alcun dubbio in Campania. La società infatti per lui ha deciso di utilizzare l’opzione per il prolungamento automatico dell’accordo sino al 2027. Gli azzurri però vorrebbero estendere il contratto del centrocampista oltre quella data facendo di Anguissa una vera e propria bandiera del club.

PUBBLICITÀ

Al centro del progetto c’è sempre lui: il camerunense a caccia di nuovi record quest’anno

Negli ultimi giorni di mercato, Manna e i suoi collaboratori cercheranno in tutti i modi di trovare un’alter ego di Anguissa, che possa così dargli il cambio nei momenti opportuni. Con l’arrivo di De Bruyne il centrocampo azzurro è forse ormai il più forte d’Italia e aggiungere un’ulteriore pedina al mosaico partenopeo non potrà che far bene. Il calciatore sa di essere indispensabile nel gruppo squadra e sa di essere al centro del progetto, la sfida in vista della nuova annata sarà quella di dare continuità a quanto di buono fatto l’anno scorso sia in termini realizzativi che di rendimento. Gli azzurri inoltre dovranno fare a meno di Anguissa da dicembre a gennaio, mese cruciale con la Supercoppa Italiana e le sfide delicate in Champions League. Il centrocampista infatti sarà convocato per la Coppa d’Africa e spetterà a Conte e il suo staff cercare un rimedio a questa assenza pesantissima.