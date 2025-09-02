Da Salerno a Catania con 64 chili di cocaina nel tir: camionista a processo

PUBBLICITÀ

Un viaggio da Salerno a Catania a bordo di un autoarticolato, con un carico nascosto di 64 chili di cocaina: è questo l’episodio al centro del processo che vede imputato un trentenne residente nella zona nord della provincia di Salerno. Il giovane era stato arrestato all’inizio di luglio dalla Guardia di Finanza nella zona industriale etnea, dopo un controllo che ha portato a un sequestro milionario di droga.

Secondo la Procura, si legge su Il Mattino, le prove raccolte sono così gravi ed evidenti da rendere superflua l’udienza preliminare, motivo per cui è stato disposto il giudizio immediato. Gli inquirenti ritengono che l’imputato potesse agire come corriere per conto di organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti. Nel corso dell’interrogatorio, tuttavia, il 30enne ha fornito una versione differente: avrebbe accettato di trasportare i borsoni solo per estinguere un debito personale, in cambio della promessa di 5.000 euro, senza conoscere la reale natura del contenuto.

Il fermo era scattato dopo un controllo di routine: i finanzieri, insospettiti dal comportamento agitato del conducente, hanno deciso di perquisire il mezzo. Nascosti tra il pavimento e le pedane del semirimorchio sono stati rinvenuti due borsoni neri pieni di panetti di cocaina. In cabina, invece, è stato trovato un grammo di hashish e 800 euro in contanti. La droga, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto generare ricavi per oltre 13 milioni di euro.

Nonostante la difesa del giovane, il Gip non ha ritenuto credibile la sua versione, disponendo la custodia cautelare in carcere. Anche il Tribunale del riesame, settimane dopo, ha confermato la misura, ritenendo solidi gli elementi raccolti e sussistenti le esigenze cautelari. Parallelamente, gli investigatori hanno sequestrato il suo telefono cellulare, con l’obiettivo di ricostruire i contatti e individuare eventuali complici.

Adesso la Procura ha ottenuto il processo immediato. Spetterà al trentenne decidere se affrontare il dibattimento o se optare per riti alternativi, come il patteggiamento o il giudizio abbreviato. Resta ancora da chiarire se il giovane abbia agito come semplice trasportatore o se fosse inserito in un sistema criminale più complesso, capace di muovere ingenti quantità di stupefacente lungo l’asse Salerno-Catania.