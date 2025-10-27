Dal Comune di Napoli alla Regione, tutti i politici candidati alle elezioni

PUBBLICITÀ

Sono diversi gli esponenti dell’attuale consiglio comunale di Napoli candidati alle elezioni regionali del 23 e 24 ottobre prossimi. A essi si aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese, che oggi ha rimesso le sue deleghe al sindaco Gaetano Manfredi che ne ha assunto temporaneamente le funzioni.

La scelta di Trapanese

Partiamo proprio da Luca Fella Trapanese, esponente del Movimento 5 Stelle molto vicino all’aspirante governatore Roberto Fico e al presidente dei pentastellati, Giuseppe Conte. Trapanese, conosciuto per la sua decisione di adottare Alba, bambina con la sindrome di Down – primo gay dichiarato a farlo – è capolista nella circoscrizione di Napoli per il 5 Stelle per aspirare in un posto in consiglio. In mattinata ha annunciato di rimettere «nelle mani del sindaco le mie deleghe di Assessore alle Politiche Sociali. Un atto dovuto, di trasparenza e lealtà, verso la città e verso la campagna elettorale che sto per affrontare» afferma Trapanese secondo il quale i quattro anni in giunta siano stati «di lavoro, di incontri e di progetti che hanno reso più umano e concreto il welfare della nostra città. Un’esperienza che porto con me, come base solida su cui continuare a costruire».

I consiglieri comunali candidati alle regionali con Roberto Fico

Al secondo posto nella lista del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione Napoli troviamo Salvatore Flocco, che siede anche in consiglio metropolitano. Nella lista Fico Presidente, di diretta esponente dell’ex presidente della Camera, sperano in uno scranno in regionale Nino Simeone attualmente nel gruppo Misto e Carlo Migliaccio del gruppo Insieme Per Napoli Mediterranea. Nel Partito Democratico sono candidati l’attuale presidente del consiglio comunale Enza Amato, già in passato nell’assise regionale, e Salvatore Madonna. In Alleanza Verdi e Sinistra sono candidati i due esponenti di Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città Rosario Andreozzi (altro consigliere metropolitano) e il capogruppo Sergio D’Angelo. Anche nella lista Casa Riformista alle regionali c’è un esponente del consiglio comunale di Napoli: si tratta di Sergio Colella, della civica Manfredi Sindaco e anch’egli in consiglio metropolitano.

L’esponente di Forza Italia a sostegno di Cirielli

Salvatore Guangi di Forza Italia è il solo esponente del consiglio comunale napoletano e della Città Metropolitana di centrodestra, proprio in quota Fi, a sostegno dell’aspirante governatore il viceministro degli Esteri fi Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

Nessun candidato dal consiglio comunale per gli altri

Non risultano esserci invece consiglieri comunali a sostegno degli altri candidati presidenti: Giuliano Granato per Campania Popolare, Stefano Bandecchi per Dimensione Bandecchi, Nicola Campanile della lista Per le persone e la comunità e Carlo Arnese di Forza del Popolo.