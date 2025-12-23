Dal Santobono a Milano, il volo speciale per salvare la vita a un bimbo di 12 anni

PUBBLICITÀ

Il 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha concluso un trasporto sanitario d’urgenza di un bambino di 12 anni in pericolo di vita. Il trasporto, avvenuto grazie all’aereo G650, è partito dall’aeroporto militare di Napoli-Capodichino dopo le 10 per arrivare, dopo un’ora, all’aeroporto civile di Milano Malpensa, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza che lo ha portato immediatamente all’ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.



Il trasferimento è stato richiesto dalla Prefettura di Napoli, dal momento che il bambino, precedentemente ricoverato presso l’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, aveva bisogno di cure urgenti e specifiche, assicurate dal trasferimento all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese. Durante il tragitto, il bambino è stato accompagnato da un genitore e da un’equipe medica specializzata, che ha controllato lo stato del paziente per tutto il tempo.

L’intervento è stato coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea di Milano, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime vivo apprezzamento per l’intervento. La Prefettura ha coordinato il trasporto sanitario urgente in stretto raccordo con l’Aeronautica Militare e con l’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, per consentire al ragazzo di essere sottoposto ad un urgente intervento chirurgico. «Grazie alla pronta attivazione del sistema di emergenza e all’efficace coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte, il trasporto è stato effettuato in tempi rapidi e in condizioni di massima sicurezza», si legge in una nota della prefettura.