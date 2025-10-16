PUBBLICITÀ
Dalla coppia Geolier-D’Alessio al ritorno di Sal Da Vinci, Napoli punta a prendersi Sanremo 2026

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
La scena musicale partenopea potrebbe prendersi la ribalta del prossimo Festival di Sanremo. In pole, una collaborazione dal sapore esplosivo: Geolier e Gigi D’Alessio sarebbero pronti a salire insieme sul palco dell’Ariston, incrociando l’energia dell’urban con la tradizione melodica napoletana. Un mix pensato per unire mondi diversi e parlare a più generazioni.

Per Geolier, reduce da un secondo posto nel 2024 e con un nuovo album all’orizzonte, il Festival rappresenterebbe la rampa di lancio perfetta. D’Alessio, con la sua esperienza, farebbe da collante tra passato e presente. Ma Napoli non si ferma qui.

Anche Sal Da Vinci è in corsa per il Festival, ha già presentato un brano a Carlo Conti e punta al ritorno in gara dopo il successo del 2009. L’autore di “Rossetto e caffè” potrebbe riportare la sua voce sul palco che lo ha reso celebre.

Intanto l’attesa cresce i rumors si alimentano e la presenza napoletana si preannuncia protagonista assoluta. I giochi si decideranno tra novembre e dicembre, quando i nomi ufficiali sveleranno l’anima di Sanremo 2026.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

