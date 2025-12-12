PUBBLICITÀ
Dall'incendio alla riapertura della polleria a Pompei, l'annuncio del titolare-tiktoker

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Un incendio che sembrerebbe essere di natura dolosa ha devastato, poco meno di una settimana fa, la polleria “Panzarotto”, nota attività di via Ripuaria a Pompei. Dopo alcuni giorni di stop, il titolare Vittorio Cascone ha annunciato sui social la ripresa dell’attività.

Incendio devasta la polleria “Panzarotto” a Pompei, ipotesi dolo

La polleria “Panzarotto” è divenuta famosissima sui social grazie al suo “Panaro” e alla formula che unisce alcuni cardini dello street food campano: pollo, pizza e frittura.

Ma una settimana fa il risveglio per Cascone, titolare e volto social dell’attività di via Ripuaria, è stato drammatico nel vedere i sacrifici di una vita letteralmente carbonizzati.

“Evidentemente diamo fastidio a qualcuno”, sono state le prime parole che Cascone – trattenendo a difficoltà le lacrime – ha pronunciato mostrando ai suoi follower lo scempio che si è trovato davanti. Un incendio che, stando ai primi rilievi, sembrerebbe di natura dolosa e che ha distrutto la parte esterna dell’attività.

Sul caso indagano le forze dell’ordine e non si hanno ulteriori dettagli su eventuali sospetti ma stando sempre alle parole del titolare sembrerebbe esclusa la pista legata a racket o criminalità organizzata.

@panzarottobracery Ecco quello che abbiamo trovato stamattina Grazie 💪❤️‍🩹#incendio #panzarotto ♬ Sad Music – Max-Music

L’annuncio del titolare-tiktoker: “Operativi in pochi giorni, non porto rancore”

Non si è fatto attendere il calore degli affezionati clienti di “Panzarotto” che hanno inondato i social di messaggi di solidarietà e vicinanza ed è stato proprio da qui, probabilmente, che Vittorio ha ritrovato il coraggio di andare avanti.

È di mercoledì 10 dicembre, infatti, il video nel quale il giovane imprenditore comunica di essere tornato “più forte di prima”, mostrando orgoglioso il girarrosto in piena attività.

Lo fa nel modo che lo ha reso famoso sui social, preparando il suo “Panaro” da asporto ed offrendolo, simbolicamente, a chi gli ha incendiato il locale: “Perché io non porto rancore”, ha concluso.

