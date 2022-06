Napoli, scippato il noto attore francese Daniel Auteuil: malviventi via col Patek Philippe da 40mila euro

Daniel Auteuil è stato vittima di uno scippo a Napoli. In città per uno spettacolo al Teatro Mercadante, l’attore francese era a bordo di un taxi in via Nuova Marina, quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter che in mattinata gli hanno sottratto un orologio prezioso Patek Philippe del valore di circa 40mila euro.

I malviventi sono poi scappati a bordo del mezzo, dileguandosi nel traffico. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. L’attore francese ha poi sporto denuncia nel pomeriggio alla Questura di Napoli in via Medina, che ha subito avviato le indagini. Gli inquirenti sono alla ricerca di immagini dalle numerose telecamere di videosorveglianza presenti in zona per individuare e identificare gli autori dello scippo ai danni del famoso attore francese

Notte di violenza a Napoli: rissa con coltellate sul lungomare, due ragazze rapinate dai banditi in scooter

Questa notte, intorno all’una, un 21enne napoletano si è presentato al Pellegrini perché ferito alla coscia destra con un’arma da taglio. Secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare, il giovane avrebbe discusso per motivi banali con un gruppo di ragazzini sul lungomare di Via Caracciolo. Uno di questi avrebbe estratto un coltello colpendolo alla gamba.Solo contuso per un pugno in faccia un amico del 21enne. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, anche lui napoletano. Sono stati entrambi dimessi con una prognosi di 21 giorni (il 21enne) e 10 giorni (20enne). Indagini dei carabinieri della Compagnia Centro per chiarire dinamica.

Due ragazze rapinate a Napoli

Sempre stanotte, a Napoli, due 23enni napoletane sono state rapinate in Via Ferrante Imparato, zona industriale di Napoli. Erano in auto e sarebbero state affiancate da due sconosciuti a bordo di uno scooter. Armati di pistola hanno abbandonato lo scooter in strada e costretto le due donne ad uscire dall’auto. Sono poi fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale.

Grazie al coordinamento della centrale operativa del Comando Provinciale di Napoli, i militari hanno poi rinvenuto anche l’auto sottratta. Era in Via Parco Panorama, nel comune di Volla. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i due rapinatori.