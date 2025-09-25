Accertata la causa della morte di Daniele, lacrime nel Napoletano

PUBBLICITÀ

È morto un ragazzo di 17 anni. Si chiamava Daniele Ponzo ed era stato visto l’ultima volta a Mariglianella. Purtroppo il corpo del giovanissimo è stato ritrovato in un cantiere dove sono intervenuti i carabinieri di Brusciano.

Nelle scorso ore amici, parenti e conoscenti si sono mobilitati attraverso i social attraverso i quali hanno condiviso le foto di Daniele. L’appello è stato condiviso ieri sera anche dalla trasmissione Chi l’ha visto? che ha diffuso l’identikit. Anche il sindaco di Mariglianella, Arcangelo Russo, aveva postato la foto condividendo le informazioni utili al suo ritrovamento. I carabinieri hanno accertato che la causa del decesso è imputabile ad un gesto suicida.

Si cerca Morena Volante

Da diverse ore non si hanno più notizie di Morena Volante, 15 anni, residente a San Nicola la Strada. La ragazza si è allontanata da casa nella giornata di martedì 23 settembre e da allora non è più rientrata.

La famiglia, gli amici e l’intera comunità locale sono in grande apprensione. Vista la giovane età e il clima di forte preoccupazione legato a recenti episodi di cronaca, le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche con la massima priorità.

Chiunque abbia visto Morena o disponga di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente i Carabinieri oppure i numeri: 351 3193524 – 351 2021370.

Le operazioni di ricerca sono in corso sia a San Nicola la Strada che nei comuni vicini. Anche piccoli indizi possono rivelarsi preziosi: le autorità chiedono la massima collaborazione da parte dei cittadini.