PUBBLICITÀ
HomeCronacaDavide Carbisiero ucciso in sala slot a Cesa, killer condannato a 20...
CronacaCronaca locale

Davide Carbisiero ucciso in sala slot a Cesa, killer condannato a 20 anni di carcere

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Davide Carbisiero ucciso in sala slot a Cesa, killer condannato a 20 anni di carcere
Davide Carbisiero ucciso in sala slot a Cesa, killer condannato a 20 anni di carcere
PUBBLICITÀ

Il gup del tribunale per i Minorenni di Napoli Filomena Capasso ha condannato a 20 anni di carcere il 18enne Francesco Franzese, accusato dell’omicidio di Davide Carbisiero, 19 anni, ucciso con un colpo di pistola il 13 aprile del 2025 in una sala slot di Cesa, provincia di Caserta in via Berlinguer.

I due ragazzi erano amici.

PUBBLICITÀ

Davide Carbisiero ucciso in sala slot a Cesa, killer condannato a 20 anni di carcere

Il pubblico ministero Francesco Regione aveva chiesto una condanna inferiore, a 18 anni di reclusione. La vittima, residente nel vicino comune di Succivo, fu ritrovata in una pozza di sangue all’interno della sala slot, colpita alla giugulare da un colpo di pistola che poi si scoprirà essere una calibro 8 con canna modificata.

Per l’accusa Franzese, minorenne all’epoca dei fatti, esplose a bruciapelo un colpo che colpì Carbisiero. Franzese, fermato il giorno dopo il fatto, si difese dicendo di non aver voluto uccidere l’amico, ma che il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre maneggiava l’arma e la mostrava a Carbisiero.

Il giudice per l’udienza preliminare non ha però creduto a tale versione, condannando Franzese per omicidio aggravato e ad un pena molto alta, considerando che il processo si è svolto con rito abbreviato (rito che prevede una sconto di pena).

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati