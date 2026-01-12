De Bruyne parla e strizza l’occhio ai tifosi: “La riabilitazione procede bene, spero di correre presto”

PUBBLICITÀ

“La riabilitazione sta procedendo molto bene”. Parole di Kevin De Bruyne, che torna ad aggiornare i tifosi sulle sue condizioni dopo l’infortunio, fuori dal 25 ottobre dopo essere uscito dal campo durante la sfida con l’Inter al Maradona.

E mentre i suoi compagni di squadra giocavano il ritorno della sfida contro i nerazzurri, il centrocampista si trovava in Belgio per la 72ª cerimonia della Scarpa d’Oro a Middelkerke, evento che ha visto il suo inserimento nella Hall of Fame belga.

De Bruyne torna a parlare: “La riabilitazione procede bene, spero di correre presto”

“È un po’ strano ricevere questo premio perché sono ancora in attività – le parole di De Bruyne -. Ma è comunque speciale essere tra i grandi nomi del calcio belga ed essere, in un certo senso, un esempio”. L’ex City è poi tornato a parlare dell’infortunio, aggiornando i tifosi sul suo possibile rientro in campo: “Farò una TAC. Spero di poter ricominciare a correre presto. La mia riabilitazione sta procedendo bene. Domani ho una visita di controllo e spero di poter tornare a correre presto. Spero di tornare al top della forma per la Coppa del Mondo di quest’estate, nelle migliori condizioni possibili. L’operazione è stata purtroppo necessaria, ma ora sono completamente concentrato sulla mia riabilitazione. Sono contento di come stanno andando le cose ora e non potrei chiedere di meglio”.

Le parole sul futuro che mandano in estasi i napoletani: “Sono felice oggi al Napoli”

Dal Belgio è inevitabile una domanda su un possibile ritorno in patria per chiudere la carriera. Ma De Bruyne risponde chiaramente: “Se mai dovessi tornare in Belgio, sarebbe per divertirmi e stare vicino a casa. Ma al momento non è nei miei pensieri: voglio ancora mettermi alla prova e scoprire i miei limiti, sono contento adesso al Napoli”.

