PUBBLICITÀ
HomeSportDe Bruyne parla e strizza l'occhio ai tifosi: "La riabilitazione procede bene,...
Sport

De Bruyne parla e strizza l’occhio ai tifosi: “La riabilitazione procede bene, spero di correre presto”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
De Bruyne parla e strizza l'occhio ai tifosi:
De Bruyne parla e strizza l'occhio ai tifosi: "La riabilitazione procede bene, spero di correre presto"
PUBBLICITÀ

“La riabilitazione sta procedendo molto bene”. Parole di Kevin De Bruyne, che torna ad aggiornare i tifosi sulle sue condizioni dopo l’infortunio, fuori dal 25 ottobre dopo essere uscito dal campo durante la sfida con l’Inter al Maradona.

E mentre i suoi compagni di squadra giocavano il ritorno della sfida contro i nerazzurri, il centrocampista si trovava in Belgio per la 72ª cerimonia della Scarpa d’Oro a Middelkerke, evento che ha visto il suo inserimento nella Hall of Fame belga.

PUBBLICITÀ

De Bruyne torna a parlare: “La riabilitazione procede bene, spero di correre presto”

“È un po’ strano ricevere questo premio perché sono ancora in attività – le parole di De Bruyne -. Ma è comunque speciale essere tra i grandi nomi del calcio belga ed essere, in un certo senso, un esempio”. L’ex City è poi tornato a parlare dell’infortunio, aggiornando i tifosi sul suo possibile rientro in campo: “Farò una TAC. Spero di poter ricominciare a correre presto. La mia riabilitazione sta procedendo bene. Domani ho una visita di controllo e spero di poter tornare a correre presto. Spero di tornare al top della forma per la Coppa del Mondo di quest’estate, nelle migliori condizioni possibili. L’operazione è stata purtroppo necessaria, ma ora sono completamente concentrato sulla mia riabilitazione. Sono contento di come stanno andando le cose ora e non potrei chiedere di meglio”.

Le parole sul futuro che mandano in estasi i napoletani: “Sono felice oggi al Napoli”

Dal Belgio è inevitabile una domanda su un possibile ritorno in patria per chiudere la carriera. Ma De Bruyne risponde chiaramente: “Se mai dovessi tornare in Belgio, sarebbe per divertirmi e stare vicino a casa. Ma al momento non è nei miei pensieri: voglio ancora mettermi alla prova e scoprire i miei limiti, sono contento adesso al Napoli”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati