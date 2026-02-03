De Bruyne torna finalmente a Napoli, ma il ritorno in campo è ancora lontano

PUBBLICITÀ

Kevin De Bruyne sta per tornare a Napoli. Il campione belga nelle prossime settimane tornerà in Italia per proseguire il suo iter riabilitativo in vista del rientro in campo.

De Bruyne presto a Napoli

L’ex Manchester City è fermo ai box dallo scorso 25 ottobre, quando in occasione del penalty ricevuto contro l’Inter al Maradona nel calciarlo ha sentito crack. Per lui si trattò di una lesione di alto grado al bicipite femorale, che lo costrinse all’intervento chirurgico. Da quel giorno, De Bruyne scelse di operarsi ad Anversa, in Belgio, iniziando lì la sua guarigione.

Neppure in occasione della Supercoppa Italiana disputata a Riyad è stato presente col gruppo squadra, come invece fatto da Romelu Lukaku, ma stavolta il suo ritorno all’ombra del Vesuvio sembra ormai imminente.

Stando a quanto riportato da più fonti, De Bruyne tornerà a Napoli tra una ventina di giorni circa, e continuerà il suo progressivo recupero sotto gli occhi di Conte ed il suo staff a Castel Volturno.

Un’arma in più per un finale di stagione ancora tutto da scrivere

Il rientro in campo di De Bruyne è previsto tra metà marzo ed inizio aprile. Come accaduto anche per Lukaku, è bene essere cauti, considerando l’età del calciatore e il tipo di infortunio che ha subito. Quel che potrà fare la differenza sarà la voglia matta di Kevin di recuperare quanto prima, sperando nella convocazione ai prossimi Mondiali 2026 in Usa.

Lo stesso Antonio Conte, nella fase cruciale della stagione potrebbe ritrovarsi in rosa un uomo fondamentale, di caratura internazionale per perseguire gli obiettivi societari.

Nelle sue poche presenze in azzurro, sin qui De Bruyne ha risposto presente sul campo, dimostrando qualora ce ne fosse bisogno tutta la sua personalità riuscendo anche se per poco a trovare una forte intesa con Hojlund. I numeri sono dalla sua parte: 11 presenze, 4 gol e 2 assist per il belga a Napoli.