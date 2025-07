De Laurentiis annuncia un mercato scoppiettante: “Faremo tanti colpi e Conte…”

PUBBLICITÀ

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare con l’entusiasmo che da sempre lo contraddistingue, rilasciando dichiarazioni importanti in merito al futuro del club, sia sul piano tecnico che su quello sportivo. Intervistato di recente presso l’anfiteatro di Pompei grazie all’iniziativa “Una notte di cuore” , ha espresso tutta la sua soddisfazione per il nuovo corso targato Antonio Conte, definendolo “il miglior allenatore che potessimo avere” e sottolineando quanto la società sia determinata a costruire una squadra forte e competitiva per affrontare al meglio la prossima stagione.

De Laurentiis ha rivelato che il club sta lavorando intensamente sul mercato, con numerose operazioni in fase di definizione. “Stiamo acquistando tanti giocatori”, ha spiegato, lasciando intendere che l’obiettivo è quello di consegnare a Conte una rosa all’altezza delle ambizioni della piazza. Il presidente ha poi lanciato un invito ai tifosi, annunciando che il Napoli svolgerà il ritiro estivo in Trentino, e invitando tutti a partecipare numerosi per sostenere la squadra sin dai primi passi della nuova stagione. Mentre lui sarà impegnato il 17 luglio al Giffoni Film Festival, ha assicurato che subito dopo raggiungerà il gruppo azzurro in ritiro.

Il legame di De Laurentiis con i tifosi al centro del progetto:” Tutto quello che faccio è per loro”

In un passaggio più personale, De Laurentiis ha fatto un parallelo tra la sua esperienza nel mondo del calcio e quella nel cinema, due settori nei quali è protagonista da decenni. “Non cerco ringraziamenti – ha dichiarato – perché tutto quello che faccio è per i tifosi, per il loro entusiasmo e la loro passione”. Un messaggio chiaro, che mette al centro il legame con la città e i sostenitori, a cui il patron azzurro continua a dedicare il suo impegno quotidiano.

Il presidente del Napoli si mostra dunque carico e motivato, con la volontà di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. Con Conte al timone e una campagna acquisti ambiziosa in pieno svolgimento, il club azzurro si prepara a un’estate intensa e ricca di novità, con l’obiettivo di tornare protagonista dopo un’annata deludente. La fiducia della società nei confronti del nuovo allenatore è totale, e i primi segnali fanno ben sperare anche i tifosi, che aspettano con impazienza di vedere in campo il nuovo volto del Napoli.

