Il Napoli sceglie l’allenatore, Aurelio De Laurentiis tra Spalletti, Inzaghi e Galtier.

Notte di riflessioni in casa Napoli dopo l’inatteso pareggio di ieri in casa contro il Verona, che è costato agli azzurri la qualificazione in Champions League. Atteso (e puntuale) invece l’esonero di Aurelio De Laurentiis che, con un tweet, ha dato il ben servito a Gennaro Gattuso: “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis”.

Parte il totoallenatore in casa Napoli: gli azzurri tra Spalletti, Inzaghi e Galtier

Già dalle prime ore di questa mattina è quindi partito il totoallenatore che, a questo punto, con la Champions sfumata, vede Massimiliano Allegri sempre più lontano dal Vesuvio. L’Europa League, infatti, porterà una totale ridimensionata al progetto azzurro.

SPALLETTI – NAPOLI

Il primo nome sul taccuino di Aurelio De Laurentiis, che oggi festeggia il compleanno, è quello di Luciano Spalletti, fermo ai box da ormai quasi due anni. Il tecnico toscano accetterebbe di buon grado infatti anche la ‘Coppa Uefa’, pur di rimettersi in gioco in Serie A e, soprattutto, di farlo in una piazza importante come Napoli.

INZAGHI – NAPOLI

Altro nome che nelle ultime ore sembra essere entrato prepotentemente in orbita Napoli è quello di Simone Inzaghi, mai così in bilico dopo la stagione deludente con la Lazio. L’allenatore piacentino non ha ancora infatti rinnovato il suo contratto con i biancocelesti, in attesa di vedere l’evolversi attorno a lui. Nel caso in cui decidesse di lasciare infatti, la Lazio virerebbe proprio su Gennaro Gattuso, innescando un clamoroso cambio di panchine che potrebbe vedere Inzaghi su quella azzurra.

GALTIER – NAPOLI

Terzo nome che stuzzica De Laurentiis è quello di Christophe Galtier, fresco vincitore della Ligue 1 alla guida del Lille. L’allenatore marsigliese potrebbe essere il colpo ad effetto per riportare entusiasmo nell’ambiente, fortemente deluso dopo l’amara serata di ieri. Galtier potrebbe essere tentato dagli azzurri, cogliendo al volo l’occasione di sedersi su una panchina importante dopo l’exploit di quest’anno in Francia. Ad ogni modo, potrebbe però anche decidere di chiudere il cerchio con il Lille, giocando la Champions dopo tanti anni.

Insomma, il Napoli sceglierà tra Spalletti, Inzaghi e Galtier, salvo sorprese dell’ultim’ora alle qualsi Aurelio De Laurentiis ci ha ormai abituato.