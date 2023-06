De Laurentiis pensa ad un Napoli francese, Galtier in pole per la panchina ma c’è anche Garcia

PUBBLICITÀ

La panchina del Napoli ormai sembrava contesa a duello da Paulo Sousa e Rudi Garcia. Ma il colpo di scena di ieri sera, con Christophe Galtier che ha comunicato al club azzurro di aver risolto il contratto con il Psg, potrebbe ribaltare tutto. Una buonauscita da 6 milioni dai parigini e la libertà di firmare per De Laurentiis, anche se la richiesta del francese di 5 milioni d’ingaggio per tre anni ancora li divide: una cifra alta ma non irraggiungibile per il presidente partenopeo.

Potrebbe essere questione di ore – si legge sul Mattino – l’ex tecnico del Paris sembra in pole su tutti, ma prima ADL vuole vederci chiaro e valutare ogni opzione a disposizione. Il feeling è la chiave, perciò, dopo il faccia a faccia avuto con il mister della Salernitana Sousa, il numero uno del Napoli vorrà rivedere anche l’ex Roma Garcia prima di prendere la decisione finale.

PUBBLICITÀ

Le piste francesi restano ancora vive per la panchina del Napoli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude colpi di scena e nomi alternativi a quello di Paulo Sousa per raccogliere l’eredità di Spalletti.

“E Galtier il tridente l’ha fatto, certo Mbappé-Neymar-Messi, e poi Osi lo conosce e questo finisce per diventare materiale da curriculum vitae: un trenta percento gli rimane, con quotazione in ascesa, come direbbero alla Borsa, dove pure Rudi Garcia resiste, eccome, anzi lievita. E fa niente che non abbia mai abusato del 4-3-3 nel corso della sua vita da girovago, però ha le phisique du role, si è allenato alle tensioni a Roma (ma anche a Marsiglia, si direbbe), è piaciuto subito, d’impatto, con quella sua faccia da attore consumato”.

CdS – Napoli e Sousa divisi dalla clausola: le valutazioni di ADL

Sette giorni per il sì: il Napoli e Sousa divisi dalla clausola. Così l’edizione odierna del Corriere dello Sport titola sulla trattativa per portare sulla panchina del Napoli Paulo Sousa, legato da un contratto con la Salernitana che prevede una clausola attivabile (pagando 1 mln) entro il 20 giugno. “Ma questo è il calcio, questa è la vita e dunque Paulo Sousa rimane ancora un possibile designato alla pesantissima eredità di Luciano Spalletti, Sua Genialità: che non faccia il 4-3-3 per natura (altra granitica certezza che si è sfaldata) è diventato un motivo di riflessione; che bisognerebbe liberarlo pagandogli la clausola entro martedì prossimo, una settimana (un milione netto, uno e otto a bilancio), farebbe crollare il terzo caposaldo del pensiero di Adl; che convenga aspettare è strategia”.