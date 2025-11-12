De Luca avvisa Fico: “Sanità? Nessuno pensi di ricominciare il Carnevale”

PUBBLICITÀ

Vincenzo De Luca torna a punzecchiare Roberto Fico su uno dei temi più caldi, quello della sanità campana. Il governatore uscente, nel corso di un intervento pubblico, ha lanciato un duro attacco al governo Meloni, ma anche un messaggio diretto al candidato del centrosinistra, richiamando tutti alla responsabilità nella gestione del sistema sanitario regionale.

«Ora bisogna portare fuori la Regione dal piano di rientro – ha dichiarato De Luca – Dal 2019 siamo usciti dal commissariamento, ma poi il piano si è allungato per il Covid ed ora ci siamo ancora dentro. Una follia, perché da anni abbiamo il bilancio della sanità positivo, ma per discriminazione rimaniamo nel piano di rientro e dobbiamo trovare nuove risorse con il cappio alla gola».

Il governatore ha poi ribadito un concetto che suona come un avvertimento per il futuro: «Nessuno pensi di ricominciare il carnevale. Io eserciterò un controllo, perché se ricomincia il Carnevale che fa miliardi di debito dovremo vergognarci davanti ai nostri figli».

Una frase che lascia intendere la volontà di De Luca di vigilare su eventuali derive gestionali o sprechi nella sanità campana, sottolineando la necessità di mantenere rigore e disciplina amministrativa.

Nel suo intervento, il presidente ha poi rivolto una “raccomandazione” a Fico: «Tenga conto delle strutture del privato convenzionate con la sanità pubblica. Non dobbiamo lisciare il pelo a tutto il privato, ma non possiamo affrontare il tema sanitario sulla base di posizioni ideologiche».

Infine, De Luca ha ribadito la linea che ha contraddistinto i suoi mandati: «Non bisogna fare neanche un passo indietro rispetto alla scelta di dieci anni fa di buttare fuori dalla sanità campana la politica politicante. Veniamo da anni in cui la scelta dei primari e dei direttori si faceva sulla base delle clientele politiche o dei padrini. Quella storia l’abbiamo interrotta e dobbiamo essere vigili perché non si riproducano quelle vecchie logiche».

La sfida tra De Luca e Fico si concentra così sulla sanità, tema cardine per il futuro della Campania, con il governatore che rivendica i risultati ottenuti e il candidato del centrosinistra che promette un nuovo modello di gestione.

La partita per la Regione Campania si gioca così anche sul terreno della sanità, tra la continuità rivendicata da De Luca e la promessa di rinnovamento portata avanti da Fico, con la campagna che ormai si sposta sempre più sui social e nelle piazze dell’Irpinia.