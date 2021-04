Pubblicità

“Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca è intervenuto nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio. Il Presidente della Campania è tornato a parlare sulla campagna vaccinale, sulle riaperture, sulla situazione dei contagi e sulle scuole. “Abbiamo avuto una settimana di conflitto rispetto alle scelte del Governo. Ci sono stati elementi di contraddizioni del Governo Draghi sul mondo della scuola, si ha la sensazione che si affrontano i problemi ideologicamente. Si può dire ai ristoratori apriamo ai di sera alle 22 e manteniamo il coprifuoco alle 23:30. Se vado al ristorante devo avere il tempo di tornare a casa, poi tutto chiuso. Coprifuoco ancora molto settimane ma sono necessarie il controllo delle forze dell’ordine”, ha detto De Luca.

Disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado “Dove il rispetto della soglia minima di attività in presenza stabilita, per le scuole secondarie superiori, dall’art. 3, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (70% della popolazione studentesca risulti incompatibile con l’applicazione delle Linee guida approvate con DM n.39 del 26 giugno 2020, come integrate dalle Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-Cov-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-Covid-19- Rapporto ISS Covid -19 n.4/2021, vengano adottate dai dirigenti scolastici forme flessibili nella organizzazione dell’attività didattica, al fine della riduzione dell’attività in presenza nella misura necessaria ad assicurare il rispetto del distanziamento minimo richiesto dalle vigenti misure di sicurezza, in ogni caso assicurando almeno il 50% delle presenze.

“Si demanda alla Direzione Generale Mobilità di monitorare l’attuazione del Piano dei trasporti scolastici definiti con le singole Prefetture in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza e di disporre l’attivazione di ulteriori servizi aggiuntivi, ove necessario ad assicurare condizioni di sicurezza per gli utenti”, questa l’ordinanza di De Luca.

RT NAZIONALE DI CONTAGIO

L’indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. Ciò emerge, secondo quanto apprende l’Ansa, dall’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile.

Questa settimana si osserva ancora una lievissima diminuzione della incidenza dei casi di Covid-19, pari a 157,4 per 100mila abitanti (per la settimana 12/04/2021-18/04/2021) contro 160,5 per 100mila abitanti della settimana precedente (05/04/2021-11/04/2021).

Il dato puntuale a giovedì, che è quello preso a riferimento per le decisioni, sarebbe di 159. Complessivamente, l’incidenza resta elevata e lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino del tracciamento dei casi. È quanto emerge, secondo quanto apprende l’Ansa, dall’ultimo monitoraggio del Ministero della Salute-Iss per il periodo 12-18 aprile.

