Decathlon lancia una grave allerta, con richiamo. Nel corso dei controlli di qualità e sicurezza, le squadre impegnate hanno rilevato su alcuni prodotti subacquei del marchio di sport acquatici SUBEA un difetto con un potenziale rischio di perdita di ossigeno dalle fruste ad alta pressione che collegano il manometro all’erogatore per cui sussiste il rischio di incidente. In sostanza, in alcuni casi, il rischio consiste nella perdita di ossigeno per un lotto di tubi ad alta pressione che collegano il manometro al regolatore. Nel caso accada, il subacqueo naturalmente resterebbe in caso d’immersione in acqua senza ossigeno.

Il pericolo di incidenti è alto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, e il rischio per la sicurezza delle persone è grave. Se è stato effettuato l’acquisto del lotto interessato dal richiamo 854/19 tra il 01.01.2020 e il 31.07.2021, questa nota informativa riguarda l’acquirente. Decathlon invita il cliente a non usare più l’erogatore e il manometro a restituire il prodotto nel negozio più vicino e a richiedere un rimborso o il cambio con lo stesso prodotto in base alla disponibilità del negozio. L’avviso pubblicato oggi sul sito dell’azienda francese Decathlon riporta le seguenti raccomandazioni: “Se ha acquistato il Manometro subacqueo SUBEA (8397258) o la Console mano/profondimetro Subea SCD (8485008), per verificare il numero di lotto è necessario separarli dal resto dell’attrezzatura.

Come si smonta il manometro o la console dal resto dell’attrezzatura?

1. Abbassare il manicotto nero che protegge l’anello di aggancio del manometro

2. Con una chiave piatta n° 14, svitare il Manometro o la Console dal primo stadio dell’erogatore

ATTENZIONE: Non usare l’attrezzatura prima di aver sostituito il manometro o la console.

Se preferisce affidare questa operazione alle nostre squadre, può riportare il prodotto nel negozio Decathlon più vicino.

In questo caso, La informiamo che l’attrezzatura potrà essere trattenuta dal laboratorio per un determinato periodo di tempo.

Per ulteriori informazioni può contattare il nostro servizio clienti accedendo al sito decathlon.it oppure

telefonando al numero 039 5979702 (numero a tariffazione ordinaria, il costo varia in funzione del Suo piano tariffario).SUBEA La ringrazia per la comprensione e si scusa per il disagio”.

Ossido di etilene, Decathlon richiama dagli scaffali cinque integratori Aptonia

Decathlon ha comunicato la presenza di alti valori di ossido di etilene nei prodotti Aptonia come Vitamine + Minerali Gusto arancia, Capsule di sale, Compresse elettroliti “Ecosize” Gusto limone, Compresse elettroliti Gusto fragola e Compresse elettroliti Gusto limone usati come integratori alimentari. Per una completa informazione ai consumatori, anche in caso di acquisti on line, si comunicano i prodotti oggetto di allerta:

Vitamine + Minerali Gusto arancia lotto L 21.140 e L 21.189

Capsule di sale lotto L 21.182

Compresse elettroliti “Ecosize” Gusto limone lotto L 21.166

fragola lotto L 21.188

limone lotto L 21.167.

Tutti i prodotti sono stati venduti tra il 19 giugno e il 12 agosto 2021 compresi. Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori che hanno già acquistato i cinque prodotti di non consumarli e di riportarli al servizio accoglienza del negozio Decathlon più vicino per un cambio o un rimborso (anche se la confezione è aperta). Per ulteriori informazioni si può contattare il servizio clienti accedendo al sito decathlon.it oppure telefonando al numero 039 5979702 (numero a tariffazione ordinaria, il costo varia in funzione del piano tariffario). La squadra APTONIA si scusa per il disagio.